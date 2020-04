NYE ANKLAGER: Tidligere visepresident Joe Biden, her avbildet i mars 2019. Foto: SAUL LOEB / AFP

Joe Biden anklaget for seksuelt overgrep

En tidligere assistent anklager demokrat-kandidat Joe Biden (77) for å ha forgrepet seg på henne da han var senator for nær 30 år siden. Bidens valgkampanje benekter anklagen.

Tara Reade (56) jobbet som assistent ved Bidens Senat-kontor fra desember 1992 til august 1993. I fjor anklaget hun ham for upassende berøringer og seksuell trakassering, men nylig sto hun fram i blant annet New York Times og Washington Post med nye anklager.

Reade sier Biden i 1993, da hun var 29 år gammel, skal ha holdt henne fast mot veggen, befølt henne og penetrert henne med fingrene. Ifølge AP leverte hun en anmeldelse til politiet i Washington torsdag.

Hun sier også til New York Times at hun leverte en klage til Senatet i 1993, men at hun ikke har noen kopi av denne. Avisen har heller ikke funnet den.

Talsperson for tidligere visepresident Biden, Kate Bedingfield, sier i en uttalelse tirsdag at påstandene er usanne:

– Slike påstander bør også omhyggelig ettergås av en uavhengig presse. Men det som er sikkert når det gjelder denne påstanden, er at den er usann. Dette skjedde absolutt ikke.

Reade var ifølge Reuters en av åtte kvinner som sto fram i fjor og anklaget Biden for seksuelt krenkende atferd som upassende berøringer, klemmer og kyss.

ANKLAGET: Lucy Flores er blant kvinnene som åpent har anklaget Joe Biden for upassende oppførsel. Hun sier han kysset henne på bakhodet i 2014. Foto: John Locher / AP

Reade sier til Washington Post at hun ikke sto frem med hele historien sin på dette tidspunktet fordi hun var redd.

– Jeg hadde ikke motet som skulle til. Jeg kunne ikke få ut ordene. Med tiden føles det riktigere å fortelle min sannhet, sier Reade til avisen.

En av kvinnene som sto fram sammen med henne i 2019 var Amy Lappos, en av Bidens tidligere medarbeidere. Hun sier at han i 2009 dro ansiktet hennes til seg og gned nesen sin mot hennes.

Den gang sa Biden via sin talsmann Bill Russo:

– I løpet av et mangeårig liv i offentligheten og mange år med valgkamp har jeg gitt utallige håndtrykk, klemmer og uttrykk for kjærlighet, støtte og trøst. Ikke én eneste gang trodde jeg at jeg hadde oppført meg upassende.

Han anklaget da «nett-troll på det mørkeste internett fra den ytre høyresiden» for å stå bak varslene.

Washington Post skriver at til tross for at Biden har blitt anklaget for uønsket fysisk kontakt tidligere, har de ikke funnet andre anklager som er så alvorlige som den Reade kommer med.

New York Times og Washington Post har intervjuet en venn av Reade som sier at Reade fortalte henne om det angivelige overgrepet da det skjedde. En annen venn oppgir at Reade i 2008 fortalte henne om en tidligere traumatisk episode som involverte Biden.

Også broren til Reade har støttet opp under anklagen til Washington Post og The Intercept, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået AP har også intervjuet fem kvinner som jobbet på kontoret samtidig med Reade, og som sier de ikke husker at noe slikt eller noen lignende hendelser skal ha skjedd.

