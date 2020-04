MØTTE PRESSEN: President Donald Trump under den daglige pressekonferansen om corona-situasjonen i USA. Foto: Patrick Semansky / AP

Trump: Vermont og Texas begynner gjenåpning mandag

Donald Trump sier delstatene Texas og Vermont vil tillate enkelte bransjer å gjenoppta drift fra mandag, samtidig som det holdes øye med smitteutviklingen.

NTB

Hilde Kristine Misje

Nå nettopp

Trumps uttalelser lørdag kommer i kjølvannet av pressekonferansen fredag, da han ivret for en gradvis gjenåpning av USA så snart som mulig.

Lørdag sier presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters, at Texas og Vermont vil begynne å fjerne restriksjoner allerede mandag, mens Montana vil følge etter fra førstkommende fredag.

– Vi fortsetter å se en rekke positive tegn til at viruset har passert toppen, sier Trump.

I Texas-hovedstaden Austin demonstrerte Trump-tilhengere lørdag for gjenåpning og ropte blant annet «USA! USA!» og «La oss jobbe!”.

Fire millioner testet

Det er likevel flere guvernører i USA som advarer mot å lette på restriksjonene, og sier at de vil vente til bedre testmuligheter foreligger, slik at de er sikrere på bildet som gis av smitten.

Ifølge Trump er fire milloner amerikanere nå testet.

– Det er mer enn dobbelt så mye som noe annet land på jorden. Det vi har gjort er fantastisk.

Videre snakket presidenten om de nye retningslinjene han presenterte torsdag for hvordan statene skal lette på coronarestriksjonene.

– Når vi går inn i neste fase skal vi forsterke den etterettelige kampen mot viruset, med mobile medisinske stasjoner, med de beste og mest robuste testene, sa Trump.

– Testing har blitt så avansert de siste årene, og vi har de nyeste testsystemene.

Kritiserte Obama

Trump benyttet også anledningen under pressekonferansen til å kritisere sin forgjenger Obama med å understreke at utgangspunktet for å kunne hjelpe landet i krisen var elendig.

– Jeg startet med et helt ødelagt system fra den tidligere administrasjonen.

Trump uttalte også at USA er «kongen av respiratorer».

– Jeg arvet søppel. Sykehusene hadde ikke respiratorer. Nå har vi bygget fantastiske respiratorer. Vi har gjort en fantastisk jobb, og nå spør hele verden om vi kan hjelpe dem med respiratorer.

Han trekker frem Mexico som et eksempel.

– Vi skal hjelpe Mexico. De trenger det desperat, og vi skal hjelpe dem fordi vi er i posisjon til det.

Publisert: 19.04.20 kl. 01:59

