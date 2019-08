Se dokumentar: Luksusens ofre

Balenciaga, Gucci, Max Mara og Louis Vuitton. Motemerker som definitivt setter avtrykk i lommeboka. Men så er det også bedre kvalitet enn andre merker, er det ikke? Denne undersøkende dokumentaren går bak den glitrende fasaden for å finne ut hvordan fabrikker som leverer den dyreste luksusen opererer.

I går 13:51

VG har kun rettigheter til å vise ««Luxury: Behind the Mirrors»» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.