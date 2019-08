BESØKTE GRØNLAND: Danmarks statsminister Mette Frederiksen tas imot i Kapisillit på Grønland søndag. – Det er mange viktige ting å snakke med grønlandske politikere om, men et eventuelt kjøpstilbud fra USA er ikke en av dem, sa hun blant annet under besøket. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Trump bekrefter Grønland-interesse: – Det er en stor investering

Mens Danmarks statsminister under sitt Grønland-besøk søndag kaller det hele en «absurd diskusjon», sier både Donald Trump og hans økonomiske rådgiver at Grønland er strategisk interessant for USA.

– Grønland er et strategisk sted og de har verdifulle mineraler. Jeg vil ikke komme med noen spådom om hvordan dette vil ende, alt jeg sier er at presidenten, som kan en ting eller to om å kjøpe eiendom, vil ta en titt, sa presidentens økonomiske rådgiver Larry Kudlow et intervju på Fox News søndag.

På vei fra et besøk i New Jersey søndag, bekreftet også Donald Trump selv det «hele Danmark» snakker om: Hans interesse for å kjøpe verdens største øy fra danskene.

– Vel, det er mye som kan bli gjort. Og det er en stor investering, sa presidenten til reportere utenfor flyet «Marine One», og la til at Danmark lider et stort økonomisk tap ved å ha ansvaret for verdens største øy:

BEKREFTET INTERESSE: Donald Trump sa til reportere utenfor «Marine One» i New Jersey at Danmark taper 700 millioner dollar i året på Grønland. Foto: Patrick Semansky / AP

– De taper nesten 700 millioner dollar i året ved å bære dette ansvaret. Så de eier Grønland med stort tap. Det ville vært fint for USA, strategisk sett. Vi er en viktig alliert med Danmark, vi beskytter Danmark, sa Trump – og sådde samtidig tvil om sitt planlagte besøk i september.

Trump sa nemlig at han bare kanskje ville stoppe innom hos danskene på sin tur til Polen:

– Da stopper vi kanskje i Danmark. Ikke på grunn av dette i det hele tatt, men vi ser på det. Men det er ikke på toppen av listen vår.

Danskenes statsminister Mette Frederiksen gjør det imidlertid klart overfor Danmarks Radio at hun fortsatt forventer at Trump kommer som avtalt i september, skriver NTB.

«Absurd diskusjon»

Det var avisen Wall Street Journal som like før helgen meldte at Trump flere ganger skal ha snakket om å kjøpe Grønland fra danskene. Både i møter og under middager skal han ha spurt sine rådgivere om det ikke ville være mulig for USA å kjøpe øya, som er verdens største.

Saken falt ikke i særlig god jord hos danskene, som kalte det hele «fullstendig vanvittig». Statsminister Mette Frederiksen, som søndag er på besøk nettopp på Grønland, kaller saken en «absurd diskusjon» overfor Danmarks radio.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sier hun til den grønlandske avisen Sermitslaq og legger til:

– Det er mange viktige ting å snakke med grønlandske politikere om, men et eventuelt kjøpstilbud fra USA er ikke en av dem, sa hun etter at hun ankom Nuuk søndag, på sitt første besøk som statsminister.

Mesteparten av Grønland er dekket av is, og issmeltingen på øya har skutt fart de siste årene:

Har vist interesse tidligere

I selvstyreloven for Grønland fra 2009 er det fastslått at grønlenderne er sitt eget folk. Derfor kan Danmark heller ikke selge Grønland, selv om det skulle komme på tale, skriver NTB.

Grønland ligger nærmere Nord-Amerika enn Europa, og USA foreslo i 1946 å kjøpe øya for 100 millioner dollar i gull. Det ble ikke noe av, men USA fikk bygge Thule-basen på øya.

Grønland sa selv i en uttalelse fredag at området ikke er til salgs.

– Vi har et godt samarbeid med USA, og vi ser det som et uttrykk for en større interesse i å investere i landet vårt og mulighetene vi tilbyr. Grønland er selvfølgelig ikke til salgs, skrev regjeringen i Nuuk, ifølge NTB.

