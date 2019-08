STO BAK MOSKEANGREP: Høyreekstremisten Brenton Tarrant (28) Foto: Mark Mitchell/AFP

New Zealand vedgår at terrorsiktet fikk sende brev fra fengslet

Myndighetene i New Zealand vedgår at mannen som er siktet for terroren mot to moskeer, fikk sende brev fra fengselet som ble postet på nettsiden 4chan.

NTB-DPA-AP

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Høyreekstremisten Brenton Tarrant (28) sendte brevet til en støttespiller som er bosatt i Russland. Brevet ble senere postet på nettforumet 4chan, som er populært blant høyreekstremister.

– Etter en gjennomgang anerkjenner vi at dette brevet skulle vært tilbakeholdt. Vi har gjort endringer knyttet til siktedes post for å forsikre oss om at våre robuste prosesser er så effektive som de må være, heter det i en uttalelse fra myndighetene i New Zealand.

Les også: Dette betyr påskriften på våpenmagasinene

Innholdet i det håndskrevne brevet fremsto som relativt harmløst, men det ble advart mot at en «stor konflikt» er på vei.

51 mennesker ble skutt og drept og nesten like mange såret i terrorangrepet, som skjedde 15. mars i Christchurch. I et rettsmøte i juni erkjente ikke Tarrant skyld etter siktelsen.

Les også: Reagerer sterkt på å bli nevnt i manifest etter New Zealand-massakren

Brevet ble sendt etter at terrorsiktede Philip Manshaus (21) tok seg inn i Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum og begynte å skyte. Nettaktiviteten hans tyder på at han var inspirert av Tarrant, og VG har tidligere skrevet at en kopiering av moskeangrepet på New Zealand er en av teoriene til politiet.

Saken mot Tarrant er berammet til 4. mai neste år, og det er satt av seks uker. Tarrant sitter i varetekt, og det er planlagt et nytt fengslingsmøte onsdag. Retten har godkjent forsvarernes forespørsel om at Tarrant skal få slippe å møte opp.

Les også: Skal ha blitt inspirert av Breivik

Publisert: 14.08.19 kl. 10:51