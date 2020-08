OLJELEKKASJE: Skipet MV Wakashio gikk på grunn i et rev utenfor Pointe d'Esny i Mauritius. Nå lekker det olje ut i havet. Foto: DEV RAMKHELAWON / L'Express Maurice

Oljesøl truer paradisøy

Det lekker olje fra et frakteskip som gikk på grunn utenfor øya Mauritius i slutten av juli.

Nesten to uker etter at lasteskipet MV Wakashio gikk på grunn i et rev utenfor Mauritius er det torsdag hull i skipet.

Nesten 4.000 tonn tungolje og diesel skal ha lekket ut i havet så langt.

Området skipet gikk på grunn i består av korallrev og små øyer hvor flere utrydningstruede arter lever, skriver Washington Post.

– Jeg er så sint. Dette området er spesielt. Det har en type korall som kan leve over 100 år, mangrover og utrydningstruede kameleoner. Korallen hadde akkurat begynt å komme tilbake etter 15 års arbeid, sier tidligere parlamentsmedlem Sunil Dowarkasing til avisen.

Bilder fra stedet viser det svarte drivstoffet som sprer seg i det krystallklare vannet utenfor øya.

Mauritanske myndigheter sendte fredag ut et varsel til innbyggerne på øya i Det indiske hav med en advarsel om å holde seg unna.

Også båtfolk og fiskere bes unngå stranden og lagunene i området.

– Dette er den første gangen vi opplever en slik katastrofe, og vi er ikke i stand til å håndtere dette, sier fiskeriminister Sudheer Maudhoo til AFP.

Sammen med miljøminister Kavy Ramano forteller Maudhoo at alle forsøk på å stabilisere skipet har gått galt på grunn av store bølger, og forsøk på å pumpe oljen ut har heller ikke fungert.

Skipet, som er japansk, men registrert i Panama, skal ikke ha hatt gods om bord da den gikk på grunn. Ifølge lokale medier var det 200 tonn diesel og 3.800 tonn tungolje på skipet.

I en uttalelse gjengitt av AFP sier skipets eier Nagashiki Shipping at de overvåker situasjonen.

– Nagashiki Shipping tar miljøansvaret ekstremt alvorlig, og vil i samarbeid med andre aktører gjøre det vi kan for å beskytte det marine miljøet og forhindre mer forurensning, skriver selskapet.

Videre står det i uttalelsen at årsaken bak hendelsen vil bli etterforsket.

