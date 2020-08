I DEKNING: Politiet står i skjul rundt et gatehjørne utenfor banken. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Gisselsituasjon i fransk bank – gjerningsmann pågrepet

En mann bevæpnet med en pistol har holdt seks personer gisler i en bank i den franske byen Le Havre. Etter seks timer ble han pågrepet.

Oppdatert nå nettopp

En gisselsituasjon som oppsto i en bank i Le Havre i Frankrike klokken 17 torsdag endte med at gjerningsmannen overga seg etter seks timer.

– Mannen er 34 år gammel, har et håndvåpen og er kjent for å ha tunge psykiske problemer, sier en talsmann for politiet.

Han frigjorde de seks gislene en etter en, og det siste gislet ble satt fri rett før mannen overga seg, ifølge AP.

Ifølge lokalavisen Paris-Normandie ble store deler av området avsperret, og det var store politistyrker på stedet.

Ved 21-tiden meldte politiet at bombegruppen var på plass utenfor banken. Ifølge Lefebvre var det en bag politiet mistenkte at kunne inneholde eksplosiver på stedet.

les også Guvernør: Over 200.000 hjemløse på grunn av eksplosjonen i Beirut

Mannens motiv for gisseltakingen er uklart, men den mistenke gjerningsmannen skal sympatisere med islamister, forteller to politirepresentanter til nyhetsbyrået Reuters.

– Vi vet at han har blitt radikalisert og er alvorlig psykisk syk, sier Yves Lefebvre, leder av politiforeningen SGP Unite til Reuters.

Ifølge AP forhandlet politiet med mannen i mange timer før han overga seg selv.

Han skal også ha fremmet krav om en moped og tilgang til sosiale medier under forhandlingene.

Publisert: 06.08.20 kl. 21:39 Oppdatert: 06.08.20 kl. 23:56

