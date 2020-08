I DEKNING: Politiet står i skjul rundt et gatehjørne utenfor banken. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Gisselsituasjon i fransk bank – bombegruppe på plass

En mann bevæpnet med en pistol har holdt seks personer gisler i en bank i den franske byen Le Havre.

Nå nettopp

Ifølge det lokale politiet har mannen frigjort fire av de seks gislene rett før klokken 21.00 norsk tid.

– Mannen er 34 år gammel, har et håndvåpen og er kjent for å ha tunge psykiske problemer, sier en talsmann for politiet.

Gisselsituasjonen skal ha oppstått i en bank i Le Havre i Frankrike rett før klokken 17 torsdag.

Tre gisler har så langt blitt løslatt, og det er uklart om et fjerde skal ha klart å rømme eller ble løslatt. Ingen skal være skadet.

Ifølge lokalavisen Paris-Normandie er store deler av området avstengt, og det er store politistyrker på stedet.

Ved 21-tiden melder politiet at bombegruppen er på plass utenfor banken. Ifølge Lefebvre er det en bag politiet mistenker at kan inneholde eksplosiver på stedet.

les også Guvernør: Over 200.000 hjemløse på grunn av eksplosjonen i Beirut

Mannens motiv for gisseltakingen er uklart, men den mistenke gjerningsmannen skal sympatisere med islamister, forteller to politirepresentanter til nyhetsbyrået Reuters.

– Vi vet at han har blitt radikalisert og er alvorlig psykisk syk, sier Yves Lefebvre, leder av politiforeningen SGP Unite til Reuters.

Han skal også ha fremmet krav om en moped og tilgang til sosiale medier under forhandlinger med politiet.

Gislene er tatt i en bank som ligger på Boulevard de Strasbourg. Den ligger i første etasje i en seks etasjer høy bygning.

Publisert: 06.08.20 kl. 21:39

Mer om Frankrike Krim

Fra andre aviser