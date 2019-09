Boris Johnson hjem til politisk kaos

Det britiske parlamentet er igjen samlet etter en to uker ufrivillig pause og statsminister Boris Johnson, som måtte avbryte sitt besøk i New York, er ventet å tale til Underhuset senere i dag.

Johnson står som nummer fire på talelisten, melder BBC.

Johnson måtte avbryte et besøk i New York hvor han deltok i FNs hovedforsamling etter tirsdagens knusende dom fra høyesterett: Stengingen av nasjonalforsamlingen var ulovlig.

Johnsons fem uker lange suspendering av Parlamentet skjedde midt i en kritisk fase av behandlingen av brexit. Nå viser det seg altså at den var ulovlig og mange lurer på hva Johnson egentlig sa til Dronning Elizabeth da han ba henne oppløse parlamentet.

– En åpen sesjon

Etter høyesteretts avgjørelse varslet speaker John Bercow at parlamentet trer sammen igjen onsdag. Men hva som skjer her er heller uklart.

– Dette er en åpen sesjon som blitt litt til etter som man går siden det ikke er en agenda, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til VG.

Debatten er nå i gang.

Mustad tror at det kan komme avstemninger og at det vil hagle med kritikk fra opposisjonen. Flere har allerede uttrykt at Johnson må gå.

– Han må simpelthen gå av hvis han har noe, noe som helst, snev av verdighet, sier det skotske parlamentsmedlemmet for det skotske nasjonalistpartiet til BBC Breakfast.

Hva skjer nå?

– Det som ligger fast, er at i utgangspunktet har parlamentet vedtatt at de ikke kan ut uten en avtale. Så hvis Boris Johnson ikke kommer tilbake med en avtale innen 16. oktober må han be om utsettelse – sannsynligvis. Det har han sagt han ikke vil, sier Kristian Steinnes, professor i moderne historie ved NTNU, til VG.

Forvirret? Her kan du lese hva du trenger å vite om Brexit.

I HARDT VÆR: Her ankommer Boris Johnson statsministerboligen 10 Downing Street i London. Han kan vente seg knallhard kritikk fra opposisjonen. Foto: Alberto Pezzali / AP

Boris Johnson har sagt at han ønsker å forlate EU med en avtale 31. oktober, men at det er «do or die» (vinn eller forsvinn) og at han er villig til å gå ut av EU uten avtale.

– Enten kommer han tilbake med avtale som må behandles i Underhuset. Kommer han ikke tilbake med avtale, har parlamentet vedtatt utsettelse. Selv med en avtale må denne godkjennes av parlamentet, sier Steinnes og legger til at signalene fra EU er at det er lite fremdrift i forhandlingene.

– Hva som skjer nå er nesten umulig å si. Det sikreste er å si at det er usikkert, sier Steinnes som mener at parlamentet kommer til gå på Boris Johnson fra alle kanter.

– Sannsynligvis blir det mistillitsforslag og press om at han redegjør for hva han sa til dronningen. Og han vil sannsynligvis prøve seg på nyvalg igjen, mener Steinnes.

– Så det blir spennende?

– Ja. det kan man si.

Det mener også Mustad ved Universitetet i Agder.

– Det blir helt vilt. Vi klarer ikke å være spåmenn – vi har ikke sett dette før.

Høyesterett: - Ulovlig

Det var en enstemmig Høyesterett slo fast at statsminister Boris Johnson har misbrukt sin makt.

Lady Hale, presidenten for Storbritannias høyesterett leste tirsdag opp den historiske dommen som 11 av 11 dommere stiller seg bak.

– Retten konkluderer at beslutningen om å råde Dronningen til å stenge parlamentet i fem uker var ulovlig, sier Lady Hale.

Boris Johnson svarte at han selvsagt respekterer beslutningen selv om han er sterkt uenig med høyesterett.

Blant opposisjonen mener flere at Johnson bør forlate Downing Street lenge før Storbritannia forlater EU.

– Jeg inviterer Boris Johnson til å vurdere sin stilling og til å bli den kortest sittende statsministeren noensinne, sa Labour-leder Jeremy Corbyn på Labours partikonferanse i Brighton.

