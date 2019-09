Over 2.000 migrantarbeidere som har vært med på å bygge anleggene til fotball-VM i Qatar i 2022, har gått uten lønn i månedsvis. Hundrevis av dem har ifølge Amnesty International gitt opp og returnert pengeløse til hjemlandet. Foto: Magnus Aabech / NTB scanpix

Amnesty: Qatar oppfyller ikke løftene til VM-arbeidere

Forholdene for migrantarbeiderne som bygger anleggene til fotball-VM i Qatar i 2022, er fortsatt uholdbare, slår Amnesty International fast.

– Til tross for at Qatar har kommet med løfter om reformer, er dette fortsatt en lekeplass for skruppelløse arbeidsgivere, slår menneskerettsorganisasjonen fast i rapporten «All Work, No Pay».

Rapporten viser hvordan over 2.000 ansatte i tre selskap har arbeidet i månedsvis uten å motta lønn. Hundrevis av dem har nå gitt opp og returnert til hjemlandet uten penger.

– Migrantarbeidere reiser ofte til Qatar i håp om å kunne gi familiene sine et bedre liv. Mange av dem må reise blakke hjem etter at de i flere måneder har forsøkt å få lønninger, uten å motta hjelp fra det systemet som skulle beskytte dem, sier Stephen Cockburn i Amnesty International.

Elendige arbeidsforhold

Qatar har lenge høstet kritikk for elendige arbeidsforhold ved anleggene som bygges i forbindelse med fotball-VM, først og fremst av migrantarbeidere.

Etter kritikken fra FNs organisasjon for arbeidsliv (ILO) lovet landet i 2017 bot og bedring, noe mange av arbeiderne ifølge Amnesty har sett lite til.

Skammelig utnyttelse

Noen av de ansatte som klaget på de tre selskapene Hamton International, Hamad bin Khaled bin Hamad (HKH) og United Cleaning, har ifølge Amnesty mottatt deler av lønna de hadde til gode, mot at de droppet anklagene. De fleste har imidlertid reist hjem uten å motta noe, går det fram av rapporten.

– Vi oppfordrer innstendig Qatars myndigheter til å oppfylle løftene de har gitt og få en slutt på denne skammelige utnyttelsen av arbeidere, sier Cockburn.

Flere menneskerettsforkjempere har oppfordret til boikott av VM i 2022, noe de nordiske fotballforbundene har avvist.

Arbeidere på vei hjem. Labor City i Doha huser 70.000 arbeidere. Bildet er tatt under en omvisning i forbindelse med AIPS-kongressen i 2016. Foto: Aabech, Magnus / NTB scanpix

Nordisk bekymring

Fotballpresidentene i Norge, Sverige og Danmark har flere ganger besøkt landet og uttrykt bekymring over forholde til arbeiderne som bygger VM-anleggene, der det også har vært mange dødsulykker.

– Ingen skal dø for et VM i fotball, slo presidenten i Danmarks Fotballforbund, Jesper Møller, fast i forbindelse med et besøk i november i fjor.

– Vi legger stor vekt på å fremme og beskytte grunnleggende og universelle arbeidstakerrettigheter, understreket presidenten i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen.

