DINGLET UNDER HØYSPENTLEDNING: Det gikk tross alt bra med F16-piloten som havnet med fallskjermen sin innviklet i strømledninger etter at han fikk skutt seg ut av et styrtende jagerfly i Frankrike torsdag. Foto: Thierry Creux, Photopqr / Ouest France / Maxppp

F16-pilot skjøt seg ut før flystyrt - havnet i høyspentledning

Han fikk en myk landing tross alt, den belgiske jagerfly-piloten i nord-vestlig luftrom i Frankrike torsdag. Piloten og en kollega fikk skutt seg ut før flyet styrtet, og havnet dinglende i en høyspentledning.

Begge pilotene slapp unna med lettere skader etter at de kom seg ut av den kjente jagerflytypen F-16 i nærheten av den franske byen Pluvigner.

Etter å ha sneiet borti minst et hustak på den pilotløse ferden, styrtet jagerflyet på et jorde, men altså uten at menneskeliv gikk tapt, ifølge BBC .

Béatrice Kauffer befant seg inne i huset sitt da F-16-flyet dundret farlig nær - og krasjet like ved.

STYRTET HER: F-16-flyet endte sin ville ferd på et jorde i nord-vest Frankrike etter å ha sneiet huset til Béatrice Kauffer. Foto: Prefecture du Morbihan

Voldsomme lyder

– Jeg hørte først en voldsom lyd. Jeg tenkte det var en ulykke og gikk ut mot terrassen for å se. På vei ut hørte jeg en ny, voldsom lyd. Det var veldig nært, men jeg tenkte ikke på at huset var truffet. Jeg så ut gjennom kjøkkenvinduet og så svære flammer. Alt begynte å brenne, og da oppdaget jeg at huset var truffet, forteller Kaufer til den franske avisen Le Télégramme.

– Da jeg gikk ut av huset, kom syklister bort til meg og det var biler som hadde stoppet opp. Jeg ble fortalt at pilotene hadde skutt seg ut, forteller Kauffer til den franske avisen.

Han fortalte videre at den ene vingen på jagerflyet hadde gravd seg delvis ned i taket på den ville ferden som endte kun noen meter bortenfor huset hans.

De to pilotene befant seg torsdag kveld fortsatt på sykehus i Bretagne og skal i følge avisen ha fått besøk av sine familier.

Men selve redningsaksjonen for å få ned mannen som hang og dinglet i fallskjerm-stroppene under høyspentmasten, ble krevende.

ORIENTERTE PRESSEN: Representant for myndighetene, Pierre Clavereul (til høyre) og sjef for redningsetaten, Pascale Esteve, orienterer fremmøtte media om den spesielle flystyrten i Pluvigner i Franrike torsdag. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Kuttet strømmen

– De trengte tid for å få ham ned. De måtte kutte strømmen i høyspentledningene, men jeg har hatt telefonkontakt med piloten, og han sier at han føler seg fin, sier øverstkommanderende i det belgiske luftforsvaret, Frederik Vansina.

Det belgiske jagerflyet var på treningstokt og på vei til en fransk flybase i Lorient da ulykken skjedde kun 30 km derfra på styrtstedet i Pluvigner. Årsaken er ikke kjent.

Flyet, som var fra 1983, skal ha vært i god stand da det tok av i Belgia. Men sjefen for Luftforsvaret kunne fortelle at det hadde vært problemer med en motor underveis i flyvningen, ifølge en av pilotene.

Det skal ikke ha vært våpen ombord på flyet.

De to pilotene befant seg i går kveld fortsatt på sykehus i Bretagne og skal i følge lokalavisen Le Télegramme ha fått besøk av sine familier.

