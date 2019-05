FORTVILELSE: Håpløshet og mismot preger tusener av mennesker i Al-Hol leiren i Syria. Et norsk feltsykehus skal forsøke å avhjelpe den fortvilte situasjonen. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Nytt norsk feltsykehus i Syria: - Hadde jeg vært redd, ville jeg ikke dratt

Tolv norske helse- og hjelpearbeidere er på plass i al-Hol-leiren. Erfarne folk fra Røde Kors skal være «førsterekken» i driften av et avansert feltsykehus etter at terrorbevegelsen IS mistet militært fotfeste i området.

Det er en blanding av medisinsk personell og teknikere som står for byggingen og driftingen av et feltsykehus i regi av Røde Kors, og som vi nå har på plass, sier nødhjelpskoordinator Olav Saltbones til VG.

Generalsekretær Bernt G. Apeland uttrykker stor glede over at det norske feltsykehuset nå er operativt.

– Vi vet det er mange mennesker i leiren som har krigsskader, som for eksempel skuddskader. Røde Kors’ kartlegginger i leiren har vist at mange går med ubehandlede krigsskader, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Han forteller at feltsykehuset vil kunne gi mange av de mest sårbare livsviktig hjelp.

– Røde Kors og Røde Halvmåne har lenge jobbet med å øke tilgangen på helsehjelp. Mange barn bærer på store traumer. Vi er glad for at dette sykehuset kan være til hjelp for titusener av mennesker, sier Apeland.

Stor kompetanse

VETERAN: Jordmor Monica Nerland har jobbet i katastrofeområdet i store deler av verden, Nå er hun på plass i den hardt belastede Al-Hol leiren i Syria, sammen med elleve andre hjelpearbeidere fra Norges Røde Kors. Foto: Harald Henden/VG

Jordmor Monica Nerland er en av veteranene i det første teamet som skal sørge for å avhjelpe den desperate situasjonen for flyktninger, og se til at mennesker i nød får nødvendig helsehjelp.

– For mitt vedkommende gjør godt å kunne bruke den kompetansen jeg har tilegnet seg gjennom i et langt yrkesliv, sier Nerland.

VG snakket med henne i Røde Kors` hovedkvarter i Oslo, før avreisen til Syria.

Vi møtte en erfaren helsearbeider som har fått bruke all sin medisinske kunnskap i en rekke konflikt- og kriseområder i verden.

– Jeg har vært på oppdrag for Røde Kors ti ganger tidligere, blant andre i land som Filippinene, Sierra Leone, Nepal, Bangladesh, Hellas og Somaliland, forteller hun.

– Jeg mener jeg vet hva jeg går til. Og hadde jeg vært redd, hadde jeg ikke dratt. Det blir selvfølgelig veldig varmt og til tider veldig vanskelige arbeidsforhold, men det er slik det er. Så lenge jeg føler at jeg bistår folk som trenger hjelp, er alt strevet og det vi opplever verdt det, sier Monica Nerland.

Hun har ingen skrupler med det faktum at mange av dem hun vil behandle kan ha vært tilknyttet IS.

TEAMLEDER: Kari Schrøder Hansen leder arbeidet ved Røde Kors feltsykehuset i Al-Hol leiren i Syria. – Vi har mange utfordringer, man alle er godt trente til å mestre de vanskelige forholdene. Vi hjelper mennesker i nød, det er det viktigste, sier hun. Foto: Harald Henden/VG

– Jeg forholder meg ikke til den politiske siden av dette. Vår oppgave er å hjelpe mennesker. Ikke noe annet. Folk er folk, uansett forhistorie, sier Nerland, som har tjenestegjort sammen med flere av de andre som deltar i denne Røde Kors-operasjonen.

Teamleder for det norske innslaget av helsearbeidere er kirurg Kari Schrøder Hansen, som for tiden jobber i Den norske legeforening.

– Jeg må innrømme at rastløshet er det også et element av når du stadig vekk sier ja, eller melder deg til denne type oppdrag, sier hun.

Med foreldre som begge jobbet for NORAD i ulike afrikanske land fikk Kari tidlig i livet et forhold til hjelpearbeid. ’

Og det falt naturlig å praktisere legegjerningen i også utenfor norske sykehus, blant annet i Botswana.

– De viktigste oppgavene mine er å er å sørge for at deltagerne i teamet fungerer seg imellom, holde «spiriten» oppe hos dem, og at det å jobbe med folk fra forskjellige kulturer går så greit som mulig, sier hun.

– Det er mange skadde etter krigen som trenger kirurgisk- og andre typer behandling. Og fordi vi jobber tett på syrisk Røde Halvmåne er det viktig å kunne forholde seg til kulturforskjeller på en adekvat måte, og kunne opptre så smidig det lar seg gjøre, sier Kari Schrøder Hansen.

Jobber med Røde Halvmåne

TRØSTESLØST: Brorparten av flyktningene i Al-Hol leiren har bodd i de områdene i Syria som var kontrollert av IS. Mange av dem er slektninger og barn av IS-krigere. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Vil det være et problem å jobbe tett på Røde Halvmåne som jo er kontrollert av Assad-regimet i Damaskus?

– Vi jobber som helsearbeidere. Derfor er det helt uproblematisk. Røde Kors hjelper og behandler skadde på begge sider i konflikt og i krig. Å hjelpe mennesker er vår eneste oppgave, sier Kari Schrøder Hansen til VG.

55 tonn med sykehusutstyr har blitt sendt med fly til Syria. Ferdig satt opp vil sykehuset dekke et område på størrelse med en fotballbane. Sykehuset består av mottak, operasjonsrom, tre avdelinger for kvinner, en for menn og en for barn. I tillegg har sykehuset blant annet en intensivavdeling, apotek og administrative områder, sier generalsekretær Apeland.

Publisert: 30.05.19 kl. 08:37