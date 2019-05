245 GRAM: Saybie ble født etter bare 23 uker og tre dager, og veide 245 gram ved fødselen. Foto: Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns

Sykehus i San Diego: Verdens minste baby skrevet ut

Lille «Saybie» veide bare 245 gram da hun ble født i desember 2018.

Denne måneden ble hun skrevet ut fra sykehuset. Da var vekten steget til 2,54 kilo, og hun skal være sunn og frisk.

Det opplyser Sharp Mary Birch Hospital i San Diego i en pressemelding onsdag. Ifølge et register for små nyfødte som drives av Universitet i Iowa, er Saybie den minste babyen man vet om som har klart seg etter å ha blitt født for tidlig. Dr- Edward Bell ved universitetet sier imidlertid til AP at han ikke kan utelukke at det finnes tilfeller som ikke er registrert.

Da Saybie ble født veide hun like lite som et stort eple eller en liten juicekartong, sier sykehuset.

Familien til den lille jenta har godkjent at historien og bildene av deles, men de ønsker å forbli anonyme, opplyser sykehuset. Det er sykehuset som har gitt henne navnet Saybie i samråd med familien.

I en video på sykehusets nettsider, forteller babyens mor om dramaet da hun måtte føde 23 uker og tre dager ut i det normalt rundt 40 uker lange svangerskapet. Den tidlige fødselen var nødvendig fordi barnet ikke tok til seg næring i magen og fordi morens liv var i fare, opplyser sykehuset.

MIRAKELBABY: Hun ble født etter bare 23 uker og tre dager, og veide 245 gram ved fødselen. Foto: Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns

– De sa til mannen min at han bare hadde en time med henne, før hun ville dø. Men den timen ble plutselig til to timer, som ble til en dag, som ble til en uke, sier moren.

Nyfødtlege ved sykehuset, Paul Wozniak, sier til kanal 7 i San Diego at Saybie var sterk da hun ble født, men at hun trengte eget utstyr for å holde blodtrykket stabilt.

– Hun kjempet fra begynnelsen av, sier sykepleieren Kim Norby, som sammen med kollegene har sett den lille jenta vokse seg sterkere og sterkere for hver dag.

Saybie er født ekstremt prematur, et uttrykk som brukes om babyer som er født før uke 28 i svangerskaoet. Selv om hun virker sunn og frisk nå, kan hun derfor stå overfor store utfordringer i fremtiden. Ifølge leger AP har snakket med risikerer barn som er født så tidlig å få problemer med synet og hørselen, i tillegg til den generelle utviklingen.

I 2004 meldte flere medier, deriblant VG, om at verdens minste baby som hadde klart seg, Rumaisa Rahman, veide 243,80 gram. Ifølge registeret til universitetet i Iowa veide Rahman imidlertid 260 gram da hun ble født.

I 2014 ble en annen liten baby skrevet ut fra sykehuset. Amillia veide 284 gram da hun ble født:

Publisert: 30.05.19 kl. 04:00 Oppdatert: 30.05.19 kl. 05:07