KJEMPER MOT ABORT: Hjemme i huset i Priceville forteller James og Carol Henderson hvorfor de kjemper mot kvinners rett til abort. 48 prosent av alle amerikanere er mot abort, ifølge meningsmålinger. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ekteparet Carol og James: – Vi er stolte av at Alabama leder an i abortkampen

PRICEVILLE/HUNTSVILLE, ALABAMA (VG) I et stort, rødt mursteinshus bor Alabama-ekteparet som mener at USA strengeste abortlov ikke går langt nok.

Alabamas folkevalgte har vedtatt en lov som nærmest vil totalforby abort, selv ved incest og voldtekt, med unntak av når kvinnens liv er i fare. Den som utfører inngrepet – ikke den gravide kvinnen – kan få en fengselsstraff på mellom ti og 99 år.

– Vi er stolte av at Alabama leder an i denne kampen. Men vi mener at unntaket som gjelder kvinnens liv, burde vært fjernet. Gud må få bestemme det. Gud må stå for unntakene. Han har kontroll, sier Carol og James Henderson, to av Alabamas mest profilerte abortmotstandere.

Alabamas abortlov USA har ingen formalisert føderal abortlov tilsvarende den vi har i Norge. Det er i stedet sedvanerett, etablert gjennom en høyesterettsavgjørelse fra 1973, som sikrer kvinners rett til abort. Delstatene kan foreslå og vedta egne abortlover, men disse kan utfordres gjennom rettssystemet. Høyesterett har som regel stadfestet den grunnleggende retten til selvbestemt abort i slike saker, men de har åpnet for begrensninger i kvinners mulighet til å få abort.

Abortspørsmålet er svært betent i USA. Motstanden er særlig sterk i konservative delstater i sør og i Midtvesten. I mer liberale områder på øst- og vestkysten er folk i større grad for kvinners rett til abort.

Den siste tiden har abortspørsmålet i økende grad blitt polarisert, i likhet med andre politiske spørsmål. Siden 2001 har ikke mindre enn 660 delstatslover som begrenser eller forbyr abort blitt innført. Samtidig har 33 initiativer som styrker abortretten blitt godkjent.

Det siste året har abortstriden blitt intensivert. Bare hittil i år har delstatene Georgia, Kentucky, Mississippi, Missouri og Ohio innført såkalte hjerteslag-lover som begrenser abort til de første seks ukene av graviditeten.

Alabamas delstatsforsamling vedtok nylig det som ville vært USAs strengeste abortlov, der det kun åpnes for å gjennomføre inngrepet i tilfeller der den gravide kvinnens liv er i fare. Det er høyst tvilsomt om denne loven vil stå seg dersom den utfordres i rettssystemet.

Per dags dato er 48 prosent av amerikanerne for abort, og 48 prosent imot, ifølge en undersøkelse meningsmålingsinstituttet Gallup gjorde i fjor. Da instituttet begynte med sine målinger på 1990-tallet var 51 prosent for og 40 prosent imot. (Kilder: TT, Washington Post, Guttmacher)

De er ferdige med dagens demonstrasjon utenfor en av Alabamas tre abortklinikker, har stoppet for lunsj på Buffalo Wild Wings på veien hjem, og har invitert VG til huset deres i fredelige Priceville sør for Tennessee-elven.

ABORTMOTSTANDERE: James Henderson og Carol Henderson har vært gift i 25 år og dedikerer nå livet sitt til å kjempe mot kvinners rett til selvbestemt abort. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG er i sørstaten Alabama for å snakke med mennesker her etter at de folkevalgte vedtok den kontroversielle loven. Vi møter kvinner og menn som er sjokkerte, rasende og flaue over å bo i denne delstaten.

Men vi møter også dem som har kjempet for dette i flere år, spesielt etter at Donald Trump ble president.

Da lovforslaget HB134 – som ennå ikke har trådt i kraft – var til høring i Senatets helsekomité i delstatens kongress, reiste både Carol og pastor James Henderson seg for å si at den ikke går langt nok.

Ekteparet er likevel svært glad for at 25 republikanske senatorer banket det gjennom, mot seks stemmer.

Gjør alt de makter

Carol Henderson håper nå at Alabamas lovforslag ankes helt til Høyesterett og velter kvinners grunnlovsrett til abort – basert på den såkalte Roe v. Wade fra 1973 – at det dermed blir opp til hver delstat om det skal være lovlig.

– Vi gjør alt vi makter for å stanse abort, sier Henderson, en vennlig og imøtekommende kvinne som har brukt 17 år av sitt liv til å protestere utenfor abortklinikken.

Hun og ektemannen forteller at de også har dedikert livene sine til å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner. Hjemme i huset viser de bilder fra da de drev et kirkelig ressurssenter for unge kvinner med problemer.

– Hva tenker du om at kvinner vi har snakket med er skamfulle over å bo i Alabama?

– Vel, de skammer seg over den situasjonen de har havnet i. Hvis du kjenner Gud og du elsker Gud, så elsker du babyen som er i magen. Vitenskapen bekrefter at det er en baby i magen. Å drepe babyen fordi du ikke har tid til den, er ikke riktig. Det er uskyldig blod, svarer Henderson, som røper at hun selv ble gravid da hun var 18 år.

– Jeg ser tilbake på livet mitt og skulle ønske jeg hadde gjort ting annerledes, men jeg angret aldri. Dette var i 1967. Jeg hadde aldri hørt ordet abort. Jeg vurderte adopsjon, men dette var min baby – og jeg ville ikke gi henne opp. Jeg fikk to døtre med min forrige ektemann og de har igjen fått tre babyer hver. Det er ikke bare én baby som dør ved abort. Hvis du dreper én baby, så kan det hende du dreper en generasjon, sier Henderson.

expand-left arrow-right 1 AV 6: Demonstrantene utenfor abortklinikken i Huntsville legger ikke skjul på hva de mener. Seks politipatruljer overvåket fredagens protest.

Hun mener at kvinner i dag «er så opprørske», «at de ikke vil ta ansvar for sine handlinger» og at «de bare vil ha sex uten bli gravide».

Brutal voldtekt

– Å forby abort selv ved incest og voldtekt er ekstremt?

– Jeg følte det også slik i begynnelsen, helt til jeg møtte en ung kvinne i 20-årene som ble unnfanget i en brutal voldtekt i Michigan. Hun ble gitt bort til adopsjon, men hun skaffet seg en utdannelse og nå er hun advokat med egne barn. Hvis du har opplevd en brutal voldtekt, som er en forferdelig ting som jeg ikke kan forestille meg, så føles det sikkert som du blir voldtatt igjen når du skal gå til abortlegen og spre beina, sier hun, og legger til:

– Hvis du ikke ønsker å ha barnet, gi det bort til adopsjon. Det er rundt tre millioner forespørsler i USA hvert år om å få adoptere barn. Gud har en mening med alt.

Hennes ektemann som hun feiret sølvbryllup med 14. mai, legger til at det er altfor lav straff for menn som begår voldtekt – som han fordømmer på det sterkeste.

STILLE PROTEST: Carol Henderson har protestert her i 17 år. Hun har sluttet å rope til de frivillige vaktene som beskytter kvinner som skal ta abort, sier hun. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg husker at dommere i Alabama ga voldtektsmenn valget mellom fengsel eller kastrering og kortere straff. For å være ærlig, så mener jeg burde gå tilbake til det, sier James Henderson, som er hedret for sin innsats i Vietnamkrigen.

– Men Carol, denne saken handler om kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp?

– Det er en veldig selvopptatt uttalelse. Det er ikke bare din kropp. Det er en annen kropp inne i din kropp. Det kan hende du ikke likte valget du tok, men du gjorde et valg. Nå må du ta ansvar for det valget og for det livet ...

– Men du har ikke noe valg hvis du er offer for incest eller voldtekt?

– Ja, riktig. Men dette handler også om din relasjon til Gud og intimiteten til Jesus. Så når noe sånt skjer, selv om det er forferdelig, så er det fortsatt et separat liv. Du kan også leve livet ditt videre. Jeg sier ikke at du noen gang vil komme over voldtekten, det er noe du må takle, men Gud vil hjelpe deg med det.

GIR SEG ALDRI: Pastor James Henderson viser hva han mener om abort utenfor abortklinikken flere ganger i uken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Carol Henderson understreker at de aller fleste aborter som tas skyldes frivillig sex – ikke voldtekt eller incest.

– Alabama ligger på bunn i landsoversikten for barn og unges helse og utdanning. Mange mener dere heller bør bekymre dere for det?

– Jeg vet ikke hvor riktige de statistikkene er, men hver familie og hvert hjem må ta de rette valgene og ta ansvar for seg selv. Hvis ikke du vil ha barn, gjør noe med det. Noen kvinner har sex bare fordi de vil. Noen har hatt ni aborter. De bruker det som prevensjon, svarer hun.

Tilbyr frokost

Tidligere på dagen satt hun på fortauet ti meter unna abortklinikken, med et stort, gult skilt og en beskjed om hvor man kan få tak i en pille som angivelig reverserer effekten av abortpillen.

Når det kommer biler kjørende inn på parkeringsplassen med kvinner som kanskje skal ta abort, roper hun ut «abort vil skade, såre og endre deg for resten av livet. Å drepe barnet ditt vil ødelegge livet ditt. Vi kan hjelpe deg».

– Har dere noen gang klart å overtale noen til ikke å gå inn?

– Å ja, hele tiden. Det første vi gjør, er å prøve å få dem bort derfra, tilby dem frokost eller noe.

– Og hvis de spiser frokost, kan de ikke ta abort den dagen, skyter James Henderson inn. Med det mener han at kvinner som skal ta abort ikke skal spise før inngrepet.

Fra fortauet hagler ukvemsordene mot de frivillige vaktene. Fire menn har kjørt fra Tennessee for å vise sin avsky mot abort. To av dem har på seg lett gjenkjennelige «Make America Great Again»-hatter, populære blant Trumps supportere.

FAMILIEPROTEST: Denne familien hadde møtt opp for å protestere utenfor abortklinikken i Huntsville. Foto: Robert Simsø

«Dere er drapsmenn, ifølge loven». «Ikke drep din egen baby. Du kommer til å brenne i helvete». «Stopp å spre beina dine, så slipper du å ta abort». «Dere får ikke engang betalt for å stå der – dere er dumme».

Inne på klinikken sitter en hoderystende Dalton Johnson. Han har vært direktør siden 2004 og utfører rundt 2000 aborter i året.

– Dette er farlige mennesker. Trump har gitt disse personene lisens til å si stygge ting. Det er en skremmende tid for USA, mener han.

Han sier at delstatspolitikerne «vedtar håpløse lover som ikke gjør noe annet enn å skade Alabamas kvinner».

Han er likevel sikker på at Alabama-loven ikke går gjennom i Høyesterett, ettersom Trump har ytret skepsis til den.

Johnson raser mot den kvinnelige, republikanske guvernøren på 74 år, som signerte det hun kalte Alabama Human Life Protection Act.

– Hvordan våger Kay Ivey å gjøre dette, hun som ikke er reproduktiv lenger? Hun som alltid hadde valget om hun kunne ta bort selv?

OPPGITT: Dalton Johnson er administrerende direktør ved abortklinikken i Huntsville, en av tre klinikker i delstaten Alabama. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vi er tilbake utenfor klinikken. Nancy Morris står under en av gigantiske paraplyene som beskytter mot både den stekende Alabama-solen og demonstrantene fra å ta gode bilder av gravide kvinner.

– Det er forstyrrende å høre kristne mennesker rope ut ting som dette, sier Morris.

Morris frykter at Høyesterett vil velte den grunnlovsbeskyttede retten til selvbestemt abort.

– Da vil flere delstater presse gjennom lover som er virkelig ondskapsfulle. Vi kriminaliserer kvinner som tar tøffe beslutninger. Og det er umenneskelig.

Publisert: 02.06.19 kl. 18:59