BLE IKKE ENIGE: Kim Jong-un og Donald Trump i Hanoi i Vietnam 28. februar. Foto: AP

Avis hevder Nord-Korea henrettet utsending etter mislykket Trump-møte

Etter at toppmøtet med USAs president Donald Trump i Hanoi kollapset, skal Nord-Koreas leder Kim Jong-un ha kvittet seg med de han mener var ansvarlige.

Det hevder den sørkoreanske avisen Chosun Ilbo.

Ifølge avisen skal det være spesialutsending Kim Hyok Chol som ble valgt til syndebukk for det mislykkede møtet i februar. De hevder at han ble henrettet i mars, sammen med flere kolleger.

– Han ble undersøkt og så henrettet ved flyplassen Mirim, sammen med fire representanter fra Utenriksdepartet, sier en anonym kilde til avisen.

De fem mennene skal ha blitt anklaget for å blant annet ha spionert for USA.

Opplysningene, som er gjengitt hos blant annet Reuters og Bloomberg, er ikke verifisert fra flere kilder. Chad O’Carroll, som er leder for North Korea Risk Group, skriver på Twitter at han har en kilde som hevder å ha sett Kim Hyok Chol i live i utenriksdepartementet i Pyongyang nylig.

Kommenterer rapportene

Det har imidlertid versert rykter om henrettelsene en stund, og både Asia Press og Chosun Ilbo publiserte artikler om dette i slutten av april.

Allerede tidlig i mai ble USAs utenriksminister Mike Pompeo konfrontert med ryktene under et intervju med ABC. Han sier umiddelbart at han ikke har noen kommentar, men da reporteren spør igjen, svarer Pompeo:

– Det ser ut til at min motpart vil være noen andre neste gang vi har forhandlinger. Men vi vet det ikke sikkert; akkurat som president Trump kan bestemme hvem hans forhandlere skal være, kan formann Kim bestemme hvem han vil ha til å gjennomføre disse forhandlingene.

I HANOI: Kim Hyok Chol var Nord-Koreas spesialutsending under toppmøtet i Vietnam. Foto: AP

Ifølge Chosun Ilbo skal Kim Jong-un ha blitt sjokkert over at toppmøtet, som foregikk i Hanoi i slutten av februar, endte i kollaps.

Møtet ble kuttet før den planlagte tiden, og uten noen avtale. Amerikanerne skyldte på Nord-Korea, og sa at Kim blant annet ba om at alle sanksjonene mot landet måtte bli fjernet. Nord-Korea skal heller ikke ha vært villige til å gjøre store nok kutt i sitt atomprogram.

Nordkoreanerne hevdet på sin side at de bare var ute etter delvis sanksjonslette.

– Fangeleir og «ideologisk utdanning»

Kim Hyok Chol skal imidlertid ikke være den eneste toppforhandleren som har blitt straffet for utfallet av toppmøtet.

Kim Yong Chol, som skal ha jobbet tett opp mot Pompeo i forkant av møtet, skal ha blitt sendt til en arbeidsleir i provinsen Jigang. Her skal han ifølge Chosun Ilbo utføre straffarbeid og gjennomgå såkalt «ideologisk utdanning».

Shin Hye Yong, som oversatte for Nord-Koreas diktator Kim Jong-un under toppmøtet, skal ifølge avisen også ha blitt sendt til en fangeleir. Hans forbrytelse skal ha vært en oversettelsesfeil som skal ha undergravet Kim Jong-un. Det er ikke kjent hva slags feil dette skal ha vært.

Nord-Koreas statlige avis Rodong Sinmun har ikke kommet med opplysninger som bekrefter eller avkrefter henrettelsene, skriver Reuters. I en kommentar skriver de imidlertid at de som oppfører seg som om de støtter lederen når han er rundt dem, men sier noe annet når han snur seg, ikke vil bli spart for revulsjonens strenge dom.

– Det er forrædere og desertører som ikke gjør annet ann å erindre lojalitet til sin leder, og som endrer seg i takt med tiden, skriver de.

USAs president Donald Trump har foreløpig ikke kommentert ryktene. Under en pressekonferanse under sitt besøk i Japan søndag, sa han imidlertid at han har tillit til den Nord-Koreanske lederen.

Publisert: 31.05.19 kl. 05:18 Oppdatert: 31.05.19 kl. 05:44