PÅ UTSTILLING: Blant bilene som er til salgs er en 2007 Lamborghini Murcielago. Bilen har politiet beslaglagt fra en kriminell. Foto: Reuters

Mexico selger luksusbiler i «Robin Hood»-program

Flere dyre biler beslaglagt fra kriminelle selges på auksjon. Pengene skal gå til de fattige, lover presidenten.

Den første auksjonen finner sted søndag, og her kan folk by på totalt 77 kjøretøy, blant dem modeller fra både Porsche, Corvette og Mercedes-Benz, i tillegg til en 2007 Lamborghini Murcielago.

Åpningsprisen på aksjonen vil være 1,5 millioner dollar for de 77 bilene. Det tilsvarer rundt 13,2 millioner norske kroner. De tidligere eierne skal være kriminelle, blant dem flere narkobaroner, skriver Reuters.

Auksjonen ble annonsert av Ricardo Rodríguez, som er leder for landets nyopprettede institutt for tilbakelevering av stjålne varer, på en pressekonferanse i Mexico tirsdag.

FØRSTE, ANDRE, TREDJE: Søndag 26. mai skal disse bilene selges til høystbydende. Her står de oppstilt ved en tidligere presidentresidens i Mexico City. Foto: PEDRO PARDO / AFP

– Før var dette en slags omvendt Robin Hood. Ta fra folket og gi til de korrupte. Ikke nå lenger, sa Rodriguez.

Selger luksushjem

Inntjeningen skal etter planen gå til to områder i Oaxaca, en delstat sør i landet som av president Andrés Manuel López Obrador betegnes som en av landets fattigste. Bilene skal selges fra den tidligere presidentresidensen Los Pinos, skriver New York Times.

– Alt som er beslaglagt skal bli gitt tilbake til samfunnet, fremfor alt til fattige områder i landet, sa presidenten under en pressekonferanse tirsdag, skriver Bloomberg.

LOVER ENDRING: President Andrés Manuel López Obrador under en pressekonferanse i Mexico City tirsdag. Foto: HENRY ROMERO / X90174

Under en annen auksjon skal myndighetene selge tre hjem i et av Mexico Citys finere nabolag, til en verdi av minst syv millioner dollar, eller rundt 61,8 millioner kroner, ifølge Reuters.

Disse pengene skal gå til et rehabiliteringsprogram for unge narkotikamisbrukere. Også beslaglagte smykker skal etter planen selges til høystbydende.

Fra før er flere av myndighetenes biler blitt auksjonert bort. I februar ble 196 kjøretøy solgt for til sammen 3,1 millioner dollar, rundt 37,4 millioner norske kroner, skriver ADN Politico. To luksus-SUV-er myndighetene tidligere har fått i gave av kongen av Jordan skal også auksjoneres bort eller doneres til landets nye nasjonalgarde.

Lovet totalforvandling

Mexicos president Obrador har satt i gang flere velferdstiltak etter at han ble tatt i ed i desember i fjor.

Han gikk til valg på en total forvandling i Mexico, og lovet å få slutt på korrupsjonen i landet.

Ifølge en rapport fra The Mexican Institute for Competitiveness (IMCO), gjengitt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og Utvikling (OECD), taper Mexico mellom fem og ni prosent av sitt bruttonasjonalprodukt hvert år på grunn av korrupsjon.

I januar avblåste presidenten også krigen mot narkotika, noe som fikk flere kritikere til å påpeke at presidenten ikke hadde oppfylt valgløftet om å få soldatene bort fra gatebildet, skriver NTB.

Publisert: 22.05.19 kl. 02:32