TERROR: De tre gjerningsmennene meide ned fotgjengere på London Bridge, før de kjørte videre og angrep restaurant- og pubgjester med kniv. Bildet er tatt i 2017. Foto: DANIEL SORABJI / AFP

Overlevende etter terrorangrepet i London forteller: – Terroristene fulgte etter ofrene

Overlevende og vitner forteller nå nye detaljer fra terrorangrepet hvor åtte personer ble drept 2017.

Nå nettopp







Denne uken pågår det en høring etter terroren ved London Bridge i juni 2017.

Tre gjerningsmenn gjennomførte angrepet hvor åtte personer mistet livet og 48 personer ble skadet.

På London Bridge ble en varebil brukt som våpen mot fotgjengere, og i restaurantområdet Borough Market gikk terroristene til angrep med kniver.

Geoff Ho, befant seg ved enden av Borough Market da terroristene slo til.

les også Vitner etter at varebil kjørte inn i folkemengde i London: – Det var ikke en ulykke

– Det var som om de fulgte etter noen, fortalte han i høringen, ifølge BBC.

Han beskriver videre terroristenes bevegelser som rovdyraktige, og sier at de hadde morderiske blikk.

Deretter forklarer han at en av gjerningsmennene sa at han skulle legge seg ned på bakken, noe han nektet.

I høringen kom det frem at terroristene ble observert med metallbokser med ledninger som knyttet de sammen. Det førte til at mange mistenkte terroristene for å være selvmordsbombere.

– De ropte noe i den duren at de ikke var fornøyde med måten vi levde livene våres på, fortalte et annet vitne under høringen.

Overvåkningsvideo fra markedet viser at det tok under et minutt før gjerningsmennene gikk til angrep, før de forlot stedet.

Slik skjedde angrepet: Meide ned fotgjengere og angrep med kniv

Legen Jonathan Moses var stengt inne i en restaurant, som hadde låst dørene for å forhindre at terroristene kom inn. Moses ba febrilsk om å komme ut av lokalet.

– Jeg kan ikke se på at de dør. Du må slippe meg ut, og bare lås døren etter meg så er de andre trygge, skal han ha sagt.

Han hadde bare vært lege i 18 måneder da han befant seg midt i terrorangrepet.

– Jeg behandlet det som en krigssone, forteller han.

Et av menneskene Moses forsøkte å redde livet til var spanske Ignacio Echeverría (39).

Under høringen fortalte et vitne at Echeverría ble observert svingende med et skateboard mot terroristene for å beskytte menneskene rundt seg.

– Han måtte ikke engang tenke seg om, fortalte vennen hans Guillermo Sanchez-Montisi, som var sammen med han under terrorangrepet.

En video viser at Echeverría faller på bakken, før to av terroristene angriper han.

Moses hjalp til å bære Echeverría vekk fra situasjonen, samtidig som han gjorde brystkompresjoner. Dessverre forgjeves.

DREPT: Ignacio Ehceverria (39). Foto: Facebook/Privat

les også Se dokumentar: Terrordagenes helter og ofre

En annen som mistet livet under terrorangrepet var sykepleieren Kirsty Boden (28) fra Australia.

Hun ble knivstukket i hodet mens hun forsøkte å hjelpe servitøren Alexandre Pigeard som lå døende. Nå har hun fått kallenavnet «London Bridge-engelen».

Boden hadde vært ute og spist med to venner da hun hørte terroristenes bil krasje. En av vennene hun var ute med, Melanie Schroeder, fortalte at Boden ikke nølte med å hjelpe.

– Kirsty hoppet opp og sa «Jeg er sykepleier, jeg er nødt til å hjelpe. Jeg må se om de trenger noe hjelp», fortalte venninnen under høringen.

DREPT: Australske Kirsty Boden (28). Foto: PRIVAT

I tillegg til Boden og Echeverría omkom seks andre:

Chrissy Archibald, 30, fra Canada,

Sébastien Bélanger, 36, fra Frankrike

James McMullan, 32, fra Storbritannia

Alexandre Pigeard, 26, fra Frankrike

Xavier Thomas, 45, fra Frankrike

Sara Zelenak, 21, fra Australia

Høringen om terrorangrepet fortsetter de neste dagene.

Politiet om aksjonen: Sto ansikt til ansikt med menn de trodde var selvmordsbombere

Publisert: 24.05.19 kl. 04:02