Besøksnekt utløser fengselsopptøyer

Besøksforbud for å hindre coronasmitte skal ligge bak fengselsopptøyer i Italia. Innsatte forskanset seg på taket og satte fyr på cellene i Milano.

OPPTØYER: Innsatte forskanset seg på taket av San Vittore-fengselet i Milano i dag tidlig. Foto: Maurizio Maule / IPA Milestone

Protestene har vært sterke i flere institusjoner, etter at italienske myndigheter ikke lenger ville tillate innsattes slektninger å besøke dem i fengselet.

I Sant’Anna-fengselet i Modena døde seks innsatte lørdag, etter at om lag 60 forsøkte masseflukt. To dødsfall kan skyldes overdose, ifølge La Repubblica.

Opptøyene i minst 27 italienske fengsler er utløst av tiltak for å forebygge virusspredning, i det europeiske landet som er hardest rammet av smitten.

BESØKSNEKT: Slektninger av innsatte møter ansatte i Sant’Anna-fengselet i Modena, etter tumulter utløst av coronatiltak kostet seks mennesker livet. Foto: ELISABETTA BARACCHI / ANSA

Krever frihet

I San Vittore-fengselet i Milano startet bråket i åttetiden i morges i en avdeling for rehabilitering av rusavhengige.

Minst 15 innsatte klatret opp på taket av en tre etasjes bygning, ropte «skam» og «frihet, frihet» og løftet armene mot himmelen.

Samtidig brøt tumulter ut i avdelingene. Flere celler ble satt i brann. Politiet rykket inn med skjold og batonger for å slå ned opprøret.

Etter to timer gikk de innsatte ned fra taket. Politikommisjonær Sergio Bracco og anklageren Alberto Nobili gikk i forhandlinger med de innsatte.

Brennende filler

Fra gaten overfor fengselskomplekset kunne journalister fra avisen Repubblica se brennende papir og filler som var festet til gitteret.

Brannmannskaper slukket raskt brannene.

Gatene omkring San Vittore-fengselet er avsperret og bevoktet av politi. En liten gruppe sympatisører på gaten ropte «frihet, frihet» i kor med de innsatte.

I dag har det ifølge Corriere della Sera vært opptøyer også i fengselsinstitusjoner i Foggia, Napoli, Frosinone og Palermo på Sicilia.

SLAGORD: De innsatte i Milano krever frihet, men var tilbake i fengselsavdelingene etter et par timers protest. Foto: Maurizio Maule / IPA Milestone

Hæren ble satt inn i Foggia, hvor innsatte klatret opp på taket, knuste vinduer, stiftet brann og var nær ved å klare å unnslippe.

Krever amnesti

– Vi vil ha amnesti, ropte innsatte fra porten mens slektninger ba dem roe seg for ikke å gjøre vondt verre.

En ung innsatt ropte ifølge Corriere della Sera at livet bak murene er et helvete og at de blir behandlet verre enn dyr.

Fengselet i Foggia har over 600 ansatte, men en kapasitet på 365.

Minst 7375 er bekreftet smittet av covid-19-viruset i Italia, mens 366 er døde. Strenge tiltak er innført for å begrense spredningen.

Publisert: 09.03.20 kl. 13:53

