MØTTES TIL DEBATT: Minnesota-senator Amy Klobuchar og South Bend-ordfører Pete Buttigieg. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demokratenes presidentdebatt: Måtte svare for manglende erfaring

En kvinne med like lite politisk erfaring som Pete Buttigieg (37) ville ikke fått stått på debattscenen, mener motkandidat Amy Klobuchar.

– Til kritikerne som tror at en kvinne ikke kan slå Donald Trump: Nancy Pelosi gjør det hver eneste dag!

Minnesota-senator Amy Klobuchar skapte latter i salen under demokratenes femte presidentdebatt med uttalelsen om Pelosi, lederen av Representantenes hus som jevnlig går i strupen på presidenten.

Uttalelsen falt da Klobuchar skulle forsvare sitt tidligere utsagn om kappløpets yngste kandidat: Ordfører Pete Buttigieg (37) fra South Bend, Indiana. Hun har nemlig hevdet at en kvinnelig kandidat med hans erfaring trolig aldri ville fått stått på debattscenen i det hele tatt.

Under nattens debatt presiserte Klobuchar at hun mener Buttigieg er kvalifisert til å stille som president, men sa at hun står for uttalelsen fordi menn og kvinner i politikken møter ulike krav, og at kvinner må jobbe hardere enn menn.

Svaret har allerede gått sin seiersgang på Twitter, og trekkes blant annet frem av Berkeley-professor Robert Reich, en av USAs mest fremtredende politiske økonomer. Han var også USAs arbeidsminister under president Bill Clinton i årene 1993–1997.

Økende popularitet for Buttigieg

Opp mot kandidater med en mye lengre politisk CV, som tidligere visepresident Joe Biden og senatorene Bernie Sanders og Elizabeth Warren, står Buttigieg lagelig til for hugg, har strategen Rebecca Katz sat til Time Magazine.

Les mer om Pete Buttigieg på VG+: Presidentkandidaten som snakker norsk

For etter å ha gjort det godt på flere meningsmålinger den siste tiden, var dette Buttigiegs første opptreden som «en av de store», og det var ventet at han skulle utsettes for angrep fra alle kanter under debatten i Atlanta, Georgia.

Buttigieg, som er krigsveteran fra Afghanistan, har gjort det spesielt godt på målingene i delstaten Iowa, som ses på som viktig fordi den er den første som skal velge hvilken demokratisk kandidat de vil støtte fremover – noe som skjer i februar.

KANDIDATENE: Fra venstre: Corey Booker, Tulsi Gibbard, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Andrew Yang og Tom Steyer. Foto: SAUL LOEB / AFP

Disse deltok i nattens debatt Cory Booker, New Jersey-senator

Tulsi Gabbard, representerer Hawaii i kongressen

Amy Klobuchar, Minnesota-senator

Pete Buttigieg, borgermester i South Bend, Indiana

Elizabeth Warren, Massachusetts-senator

Joe Biden, tidligere visepresident

Bernie Sanders, Vermont-senator

Kamala Harris, California-senator

Andrew Yang, gründer

Tom Steyer, forretningsmann

Utfordret på sin manglende erfaring, både av nevnte Klobuchar og Tulsi Gabbard, som representerer Hawaii i kongressen, argumenterte Buttigieg med at hans manglende erfaring fra Washington kanskje kan være en fordel.

– Det er over 100 års erfaring fra Washington på denne scenen, og hvor er vi nå som et land? sa han blant annet, skriver CNN.

– Jeg snakker ikke om arbeidsfolks rettigheter for deretter å sette meg på et helikoptret med navnet mitt på, sa Buttigieg med klar referanse til Trump, skriver NTB.

– Jeg spiller ikke golf engang, la han til.

les også Eksperter: Dette skal til for at republikanerne vender Trump ryggen

Sliter blant afroamerikanske velgere

Moderatorene forsøkte også å få California-senator Kamala Harris til å starte en diskusjon med Buttigieg: Hun har tidligere kritisert ham for å ha brukt et bilde av en kvinne fra Kenya sammen med hans plan for å styrke rettighetene til afroamerikanske kvinner.

Natt til torsdag svarte hun imidlertid at ordføreren fra Indiana har beklaget feilen, og ønsket heller å snakke om hva partiet som helhet må gjøre for svarte velgere – det holder ikke lenger for demokratene å ta stemmene deres for gitt, var hennes hovedbudskap.

les også Biden presset om sønnens Ukraina-rolle: – La oss heller fokusere på Trump

Buttigieg sliter blant afroamerikanske velgere, og har ifølge CNN tilnærmet null prosent støtte fra denne gruppen i delstaten North Carolina.

– Jeg tar på meg utfordringen, sa han og la til:

– Jeg har ikke erfaring med å være diskriminert på grunn av min hudfarge, men jeg har erfaring med å føle meg som en fremmed i mitt eget land.

Buttigieg, som er homofil, sa at det er folk som har jobbet for hans rett til å kunne stå på scenen med sin giftering.

– Derfor er jeg forpliktet til å hjelpe andre for deres rettigheter.

Til angrep på Trump

Nattens første tema var imidlertid riksrett. Debatten foregikk nemlig samme dag som det sentrale vitnet Gordon Sondland, som er USAs ambassadør til EU, avga sin forklaring for kongressen.

– Trump er en patologisk løgner og antagelig den mest korrupte presidenten i USAs historie. Men vi kan ikke la oss oppsluke av trump. Da vil vi tape valget, sa Vermont-senator Bernie Sanders, og sørget med følgende uttalelse for latter i salen:

– Folk forstår at kongressen kan gå og tygge tyggegummi samtidig. Med andre ord: Vi kan håndtere Trumps korrupsjon, men vi må også ivareta de arbeidende familiene i dette landet.

Joe Biden på sin side brukte anledningen til å fremme seg selv som en god kandidat nettopp fordi riksrettssaken har vist at hverken Trump eller Putin ønsker ham som kandidat.

Trumps kampanjesjef Kayleigh McEnamy sier i en uttalelse til CBS at demokratenes presidentkandidater er «usunt besatt av å fjerne president Trump gjennom et kupp».

– Folk begynner å bestemme seg

Den femte debatten ble arrangert av TV-kanalen NBC i samarbeid med avisen Washington Post, og ble ledet av Rachel Maddows, Andrea Mitchell og Kristen Welker fra NBC, og Ashley Parker fra Washington Post.

Neste debatt holdes i Los Angeles 19. desember. Så lang har seks kandidater kvalifisert seg til den. Disse er Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Kamala Harris og Amy Klobuchar.

– Nå er vi kommet til tiden hvor folk begynner å bestemme seg: De vil se på hvem av kandidatene som kan takle Trump, og hvem av dem som vil egne seg som president, sier Jesse Ferguson, som jobbet for Hillary Clintons kampanje i 2016, til AP.

