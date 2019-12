LOCKDOWN: Arne Johannes Løkken (24) måtte holde seg inne på slagskipet USS Missouri under skyteepisoden på Pearl Harbor. Foto: KENT NISHIMURA / AFP / PRIVAT

Tre såret i skyting på Pearl Harbor

En militært ansatt i den amerikanske marinen skjøt natt til torsdag tre personer på militærbasen Pearl Harbor-Hickam. – Jeg tenkte det var en øvelse, forteller norske Arne Johannes Løkken (24).

Han havnet midt i skytedramaet da han var på omvisning på skipet USS Missouri inne på basen, hvor han ble sittende trygt i rundt halvannen time.

Rundt klokken 14.30 lokal tid gikk alarmen, og området ble satt under såkalt «lockdown».

– Jeg tenkte først at det var en øvelse eller noe sånt, men det er klart at da de sa det var skyting tenkte jeg på at det har vært en del skytinger i USA. Samtidig følte jeg meg veldig trygg inne på båten, sier han til VG.

Militærbasen, som er hovedkvarteret for den amerikanske stillehavsflåten, bekrefter hendelsen.

– Skytingen er under kontroll. Én person er bekreftet død. Skytteren er identifisert til å være en US sailor.

De rykket ut til melding om skytingen klokken 14.30 lokal tid, klokken 01.30 norsk tid, og bekrefter at den skjedde på Fry Dock 2, et av flere skipsverft tilhørende den kombinerte marine- og luftfartsbasen.

Talsperson Lydia Robertson i Pearl Harbor Navy Affair bekrefter overfor CNN at det er skytteren som er død, og sier at vedkommende tok sitt eget liv.

Tre sivilt ansatte i USAs forsvarsdepartement er bekreftet såret i hendelsen, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Gjerningsmannen skjøt seg selv etterpå, skriver basen i en uttalelse.

Basen ble åpnet rundt en og en halv time etter at lockdown ble opphevet.

Hawaiis guvernør David Ige skriver på Twitter at Det hvite hus har tilbudt assistanse fra føderale myndigheter.

– Var veldig rolig stemning

I nærheten ligger også minnesmerket Pearl Harbor National Memorial, og hendelsen skjer dager før 78-årsmarkeringen av Japans angrep på Pearl Harbor 7. desember 1941.

– Jeg var inne på omvisning på USS Missouri da det gikk en alarm. Vi ble først bedt om å gå i land, før vi ble ført tilbake på båten. Der satt vi i cirka en time og 20 minutter, forteller Arne Johannes Løkken (24) til VG.

Videre forteller han at etter å ha sittet rundt 20 minutter uten å få noe informasjon, ble de informert om at det hadde vært en skyteepisode på basen.

– Det var veldig rolig stemning. De ansatte delte ut vann, og barna fikk tegnesaker. De virket som de var trent til å håndtere en slik situasjon.

