SPIONSIKTET: Tiltalen mot den spionsiktede nordmannen, Frode Berg er klar. Her er han avbildet i retten i Moskva i januar i år. Foto: Arthur Bondar / VG

Tiltalen mot Frode Berg er klar

Tiltalen mot nordmannen Frode Berg er klar etter å ha vært til behandling hos den russiske riksadvokaten.

Det skriver nyhetsbyrået TASS.

– Det er en god nyhet, vi har ønsket å komme i gang, så dette er bra. Det er bra for familien og Frode og alle. Vi ønsker en avklaring og det å vente er ikke bra for noen, sier Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Risnes forteller at fristen for å gjøre klar tiltalen var 5. juni, og det at tiltalen allerede er klar kan tyde på at russiske myndigheter ønsker å få fortgang i saken.

Pressetalskvinnen for Moskva-retten, Oljana Solopova sier til TASS at datoen for høringen er ennå ikke klar.

– Det er en del for retten å sette seg inn i, så det blir ren gjetning å sette en dato på når rettssaken kan begynne. Bergs russiske forsvarer Novikov sier til meg at det i neste uke engang vil det bli satt en dommer på saken, sier Risnes.

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i Moskva i desember 2017, siktet for spionasje. Ifølge russisk etterretning har Frode Berg vært på fem spionturer til Russland .

Ifølge den russiske etterforskningen mot Berg, skal den nordmannen ha betalt en russisk statsborger 3000 Euro for opplysninger han skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretningstjeneste.

Berg har selv innrømmet at han har vært i Russland flere ganger på oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

– Han forsto at han handlet på vegne av etterretningstjenesten, men skjønte nok ikke rekkevidden av oppdraget. Han hadde aldri sett for seg at han skulle ende opp i et russisk fengsel, har hans norske advokat Brynjulf Risnes sagt til VG.

