HENTET UT: En skadet mann blir hentet ut av folkemengden i Beirut sentrum fredag ettermiddag. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Gjenger angrep demonstrantene: «Jeg ble slått da jeg holdt det libanesiske flagget i været»

BEIRUT (VG) Fredag ettermiddag og kveld angrep tilhengere av den mektige væpnede militsen Hizbollah fredelige demonstranter i Libanons hovedstad. VG var til stede og snakket med en av de skadede.

Mannen kniper øynene sammen i smerte og lener seg tilbake mot en betongblokk, i utkanten av folkemengden i Beirut sentrum.

Ambulansepersonell, som selv beskytter seg med hjelmer, har nettopp hentet ham ut på båre, og han holder seg til magen. Han har problemer med pusten.

Fem minutter tidligere så VG enda en mann, langt mer skadet, bli hastet inn i en ambulanse og kjørt til sykehus. Han skal ha fått en stein i ansiktet og hadde bandasje rundt hodet.

VOLD: Fredelige demonstranter i Beirut ble fredag kveld angrepet av Hizbollah-tilhengere. Foto: Alkis Konstantinidis /Reuters

Den skadede mannen VG snakker med, ønsker ikke navnet på trykk, men forteller hva som akkurat hadde skjedd med ham.

– Jeg holdt det libanesiske flagget i været da en gjeng på om lag hundre menn, jeg kaller dem monstre, omringet meg. De ba meg legge flagget på bakken, og jeg nektet. Da slo en av dem meg alt de kunne i magen, sier han.

– De er virkelig monstre, gjentar han.

ANGREPET: En skadet demonstrant får hjelp av ambulansepersonell. Foto: Amund Bakke Foss, VG

«Alle betyr alle»

Fredag ettermiddag skjedde det mange av de titalls tusen fredelige demonstrantene i Libanons hovedstad har fryktet. Demonstrasjonene, som til sammen har brakt flere millioner mennesker ut på gatene i alle landets byer, har så langt vært samlet på tvers av religion og sekt.

Det har vært demonstrantenes stolthet at de for første gang står samlet, i et land med en svært brutal sekterisk og splittende borgerkrig bak seg.

Tilhengere av den mektige Iran-støttede libanesiske militsgruppen Hizbollah ankom torget foran regjeringsbygget rundt 15.30 lokal tid, der demonstrantene i over åtte dager har ropt slagord mot landets regjering, politiske elite og landets mange krigsherrer.

FORSØKTE Å FJERNE TILHENGERE: Sikkerhetsstyrker Foto: Amund Bakke Foss, VG

Et av de mest fremtredende slagordene har vært «Alle betyr alle», en referanse til at dette er et opprør mot alle politiske ledere i landet – uavhengig av hvem de er og hvilken religion de tilhører. Hizbollahs lyssky leder Hassan Nasrallah regnes av demonstrantene som en av de politiske lederne:

«Alle betyr alle – Nasrallah er en av dem» har demonstrantene skreket taktfast i flere dager.

Det er dette de flere hundre motdemonstrantene, tilhengere av Hizbollah, ønsket å vise motstand mot i Beirut sentrum fredag ettermiddag.

Først forsøkte sikkerhetsstyrkene å omringe dem, og skille dem fra de andre demonstrantene.

Det libanesiske militæret og politiets sikkerhetsstyrker har så langt forsøkt å la landets fredelige demonstranter få uttrykke sitt sinne i fred.

På mandag hindret militæret en motorsykkelparade med Hizbollah-tilhengere å entre torget, der barnefamilier, eldre og mennesker i alle aldre danser og synger i det som så langt har vært en politisk folkefest.

HELSEPERSONELL MED HJELM: Ambulansepersonell beskyttet seg i det de gikk inn i folkemengden. Foto: Amund Bakke Foss, VG

Folket stoppet opp da Hizbollah-lederen talte

Fredag klarte ikke lenger sikkerhetsstyrkene å holde tilbake. Hizbollah-tilhengerne kastet stein og angrep demonstrantene i gatene.

Rett etter at det første kaoset hadde lagt seg, holdt Nasrallah en tale på TV. Folk i Beirut sentrum stoppet helt opp, og streamet talen på deres mobiltelefoner. Talen ble også spilt over høyttalere blant demonstrantene. Unge mennesker med det libanesiske flagget på skuldrene stirret ned i de små skjermene og lyttet konsentrert.

Så avgjørende kan den militante lederens ord være i det politisk skjøre landet.

Nasrallah drar fordel av at det politiske systemet i Libanon forblir som det har vært siden borgerkrigen endte. Hizbollah, som er på flere lands terrorliste, er en del av regjeringskoalisjonen i landet.

TALTE: Talen til Hizbollah-leder Hassan Nasrallah ble spilt på storskjerm blant demonstrantene i Beirut sentrum fredag. Foto: PATRICK BAZ / AFP

Militslederen sa at folket måtte godta reformene landet statsminister hadde foreslått, at det ville bli farlig med politisk vakuum hvis mange ledere går av, og at han trodde deler av demonstrantene var finansiert av «utenlandske krefter». Det siste er en vanlig konspirasjonsteori blant mange mektige ledere i Midtøsten, som ønsker å diskreditere demonstranter.

Etter talen ble Beirut sentrum enda farligere. Mange løp i sikkerhet, mens svartkledde menn rev vekk flere av demonstrantenes telt.

Samtidig bestemte store folkemasser seg for å forbli i gatene, og fortsette sine krav om politisk reform. De ville vise at mørke politiske krefter, som mange mener Hizbollah er, ikke skal føle at de får det som de vil.

Som en libanesisk demonstrant skrev på Facebook fredag kveld:

«Det er utrolig hvor mye vi nå har vunnet. Alle de kriminelle gjengene som nå angriper oss, viser bare at de er de som kollapser i frykt.»

FORTSATTE: Mens Hizbollah-supporterne sto noen meter fra dem, holdt tilbake av sikkerhetsstyrker, fortsatte demonstrantene i Beirut å rope ut kravene sine. De ville vise at de ikke gir seg, tross trusler. Foto: Amund Bakke Foss, VG

