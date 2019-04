Uenighet om hvordan Notre-Dame skal se ut

Etter at ikoniske Notre-Dame brant, er det stor uenighet om hvordan katedralen skal gjenoppbygges, og hvilke verdier den skal reflektere.

President Emmanuel Macron har lovet at Notre-Dame skal gjenreises innen fem år, og da enda vakrere enn den var.

Det er likevel usikkerhet knyttet til hvordan katedralen skal se ut.

Arbeiderne jobber fortsatt med å sikre den skadde strukturen etter at det franske ikonet sto i full fyr mandag.

Samtidig er diskusjonen nå hvor tett den planlagte rekonstruksjonen skal følge det opprinnelige designet og materialene, og hvordan balansen mellom modernitet og kulturarv skal være. Det skriver New York Times.

– Notre-Dame tilhører ikke oss

33 år gamle François-Xavier Bellamy, filosofiprofessor og toppkandidat for det konservative partiet Republikanerne, sier til avisen at de først og fremst må se på seg selv som arvinger:

– Før vi utbasunerer at vi er utbyggere, la oss anerkjenne at vi er arvinger, sier han:

– Notre-Dame de Paris tilhører ikke oss. Vi er de første som ser det brenne: Vår eneste plikt er å gjenoppbygge henne, med den tålmodigheten som et absolutt mesterverk krever, for så å levere det videre, på samme måte som vi mottok det, sier François-Xavier Bellamy.

Dronevideo viser brannens enorme skader:

Åpen for modernisering

Onsdag holdt den franske regjeringen et ekstraordinært møte for å diskutere gjenoppbyggingen av katedralen.

Frankrikes statsminister Édouard Philippe sa samme dag at arkitekter verden over skal få konkurrere om å gjenoppbygge hovedspiret, som kollapset under brannen.

Macron sa at han ikke var imot å erstatte spiret med noe mer moderne. Dette har skapt engasjement.

Jean-Michel Wilmotte, en fransk arkitekt som nylig designet en katedral i Paris, uttalte til fransk radio at å bygge en nøyaktig etterligning av det opprinnelige spiret, som ble lagt til katedralen på 1800-tallet, vil være «grotesk».

5 ÅR: President Emmanuel Macron har lovet at Notre-Dame skal gjenreises innen fem år. Foto: Pool/ABACA / ABACA

Le Pen reagerer

Marine Le Pen, leder for det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Front, svarte på en tweet statsministeren skrev der han promoterte konkurransen: #IkkeRørNotreDame med en sint emoji bak.

Snøhetta vurderer konkurranse

Det norske arkitektfirmaet Snøhetta fortalte torsdag at de vil vurdere å delta i arkitektkonkurransen om å tegne Notre-Dames nye spir.

– Vi vil vurdere å delta i en konkurranse om å tegne spiret. Som et av verdens viktigste historiske monumenter blir det en oppgave en må vise stor respekt, sier en av grunnleggerne av Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen til NRK.

Firmaet Jensen & Skodvin arkitektkontor as sier de vil vurdere å delta i konkurransen når oppgavebeskrivelsen kommer.

