DIPLOMATER: Sveriges Klas Molin (f.v.), Danmarks Peter Taksøe-Jensen Norsk og Norges Thorbjørn Gaustadsæther kommer med en felles oppfordring til alle som reiser utenlands. Her møttes de på den norske ambassaden i Colombo. Foto: Helge Mikalsen, VG

Skandinaviske ambassadører etter Sri-Lanka-terroren: Ber reisende registrere seg

COLOMBO (VG) Rundt 3000 skandinaver befant seg på Sri Lanka da terroren rammet. Men de færreste hadde registrert seg. Det gjorde ambassadørenes jobb krevende.

– Vi fikk vite at det var omlag 2000 dansker på Sri-Lanka da angrepene skjedde, sier Danmarks ambassadør til India og Sri-Lanka, Peter Taksøe-Jensen.

VG møter ham på den norske ambassaden i Colombo. Hverken Danmark eller Sverige har nå ambassader på Sri-Lanka, så da terroren rammet reiste Taksøe-Jensen og Sveriges ambassadør Klas Molin fra India.

Tre danske barn drept

– Vi opprettet da raskt et samarbeid med våre kolleger fra Norge, som har en ambassade her. Det er tradisjon for oss når det skjer noe å samarbeide med de andre skandinaviske ambassadene, sier Taksøe-Jensen videre.

Tre danske statsborgere ble drept i terrorbombene som rammet Sri-Lanka, de var barna til den danske milliardæren Anders Holch Povlsen. Danske myndigheter sendte derfor både blant annet politi og krisepsykologer for å bistå.

Totalt 359 personer ble drept i terrorangrepene. 45 av dem var barn, ifølge Unicef. I tillegg er over 500 såret.

Islamistgruppe med IS-bånd skal ha stått bak

En lokal islamistgruppe ved navn National Thowheed Jamath er blitt utpekt av srilankiske myndigheter for på ha stått bak. Terrorgruppen IS hevder å stå bak angrepene som rammet kirker og luksushoteller, og etterforskerne har slått fast at det finnes en ideologisk kobling mellom de to gruppene.

60 personer, alle fra Sri Lanka , er hittil blitt pågrepet, ifølge myndighetene i landet.

520 nordmenn på Sri Lanka

Siden angrepet var så omfattende og koordinert, og fant sted flere steder, var det viktig for ambassadene raskt å få oversikt over hvilke av deres borgere som potensielt kunne være rammet av terroren.

Norge hadde 400 registrerte borgere på Sri Lanka søndag, om lag det samme som svenskene, men etter angrepet begynte nordmenn på øya å melde fra til Utenriksdepartementet. Da økte antallet nordmenn til 520.

Fraråder fortsatt reiser

Norske reisende kan enkelt registrere hvor de skal på nettsiden reiseregistrering.no. Hvis noe skjer i et annet land, kan Utenriksdepartementet (UD) på den måten enklere hjelpe.

– Vi vil at våre borgere skal registrere seg, sier den norske ambassadøren Thorbjørn Gaustadsæther til VG.

Hans kolleger fra Sverige og Danmark er enige.

Etter at bombene gikk av søndag, sier de alle at myndighetene på Sri Lanka har vært behjelpelige med informasjon om den videre trusselsituasjonen.

UD oppdaterte sine reiseråd for Sri Lanka på mandag, og sa at nordmenn burde unngå reiser til landet, med mindre det var strengt nødvendig.

VG PÅ SRI LANKA: Fotograf Helge Mikalsen og journalist Amund Bakke Foss.

Publisert: 25.04.19 kl. 08:08