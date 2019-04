SUKSESS: Disneys filmatisering av «Ringeren i Notre-Dame» var en stor suksess da den kom ut i 1996. Foto: ©Buena Vista Pictures/Courtesy E

Disney bidrar til gjenoppbyggingen av Notre-Dame

Disney lagde animasjonsfilmen «Ringeren i Notre-Dame» i 1996. Nå donerer selskapet fem millioner dollar til gjenoppbyggingen av den ikoniske katedralen.

Etter brannen i Notre-Dame mandag, gikk Victor Hugos roman «Ringeren i Notre-Dame» til topps på bestselgerlistene i Frankrike . Salget av Disneys animasjonsfilm inspirert av boken har også skutt i været.

Nå har Disney-konsernet bestemt seg for å bidra til gjenoppbyggingen av den ikoniske katedralen i sentrum av Paris .

«Notre-Dame er symbol på håp og skjønnhet, og har hatt en plass i hjertet av Paris og Frankrikes sjel i århundrer. Katedralens kunst og arkitektur, og dens plass i verdenshistorien, har vært en kilde til ærefrykt og ærbødighet. The Walt Disney Company støtter våre venner og naboer i samfunnet, og vil gi fem millioner dollar til gjenoppbyggingen av dette uerstattelige mesterverket», sier Disneys konsernsjef Bob Iger, ifølge Hollywood Reporter.

Summen tilsvarer 42 millioner kroner.

Disney har tjent mer enn 2,5 milliarder kroner på den animerte Disney-versjonen av «Ringeren i Notre-Dame». I den amerikanske versjonen hadde blant annet skuespillerne Demi Moore, Kevin Kline og Jason Alexander stemmene.

Disney-konsernet har også tilknytning til Frankrike gjennom fornøyelsesparken Disneyland Paris.

I BRANN: Mandag startet en brann i Notre-Dame. Her raser katedralens spir. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

6,7 milliarder

En rekke store selskaper har lovet å bidra til å renovere den kjente katedralen.

De største bidragene kommer fra franske næringslivsgiganter som Bettencourt-familien, som eier kosmetikkgiganten L'Oreal og som donerer 200 millioner euro (1,9 milliarder kroner), og Kering-gruppen, som blant annet eier motehusene YSL og Gucci. De har kunngjort at de vil gi 100 millioner euro.

Like stort beløp har LVHM-gruppen og det sjef Bernard Arnault kunngjort at de vil gi. Holdingselskapet eier noen av verdens mest kjente merkevarer innen luksusproduktbransjen, blant annet motehuset Louis Vuitton, champagneprodusenten Moët et Chandon og konjakkprodusenten Hennessy.

Pengegavene som skal gå til gjenoppbygging og restaurering av Notre-Dame har passert 700 millioner euro, tilsvarende 6,7 milliarder kroner, viser en beregning som nyhetsbyrået AFP har gjort.

FORFATTER: Victor Hugo er en av Frankrikes mest kjente forfatteren. Han døde i 1885. Foto: ASSOCIATED PRESS

Vil ha giverkonferanse

Også det franske oljeselskapet Total vil gi 100 millioner euro til gjenoppbyggingen av katedralen. Flere banker og selskaper i en rekke andre bransjer har også satt seg på giverlisten.

I tillegg har en rekke enkeltpersoner blant franske milliardærer lovet å gi store pengesummer.

Tirsdag opplyste ordfører Anne Hidalgo at Paris kommune bevilger 50 millioner euro. Hun tar også til orde for at det bør holdes en internasjonal giverkonferanse i løpet av få uker for å få koordinert alle gavene som skal bidra til å få gjenreist den gotiske katedralen.

Eikebjelker og håndverksspesialister

Sylvain Charlois, sjef for et det franske skogselskapet Charlois, sier han vil donere 1.300 eikebjelker som han anslår trengs for å bygge opp igjen den intrikate takkonstruksjonen.

Men han understreker samtidig at det ikke vil være enkelt å finne store nok eikestammer.

– I Frankrike i dag ikke finnes noen tømmerlagre som er store nok er for et så stort prosjekt som dette, sier han.

I tillegg til tømmer og andre spesialmaterialer, vil det også være et stort behov for håndverkere med ekspertise på denne type bygningskonstruksjoner.

Blant dem som tilbyr Frankrike hjelp, er president Vladimir Putin som har tilbudt seg å sende «det beste Russland har av spesialister på restaurering av historiske monumenter».

BISKOP: Biskop Bernt Ivar Eidsvig foran Sankt Olav domkirke i Oslo. Foto: Frode Hansen

Kollekt fra Norge

Tirsdag feiret den katolske kirken i Oslo oljevigselsmesse. Biskop Bernt Eidsvig sier til VG at det ble tatt opp kollekt til inntekt for Notre-Dame, etter ønske fra menigheten. Det vil også bli tatt opp en søndagskollekt i Oslo bispedømme og i Trondheim.

Pengene vil bli sendt til erkebispedømmet i Paris.

– Vi lar bispedømmet selv bestemme hvordan de vil bruke pengene, sier Eidsvig.

Den katolske kirken i Norge har derimot ikke råd til å sende penger til gjenoppbyggingen.

– Bispedømmet som sådan er ikke i stand til det. Hvis det kommer en appell, vil vi vurdere det, sier Eidsvig.

