I SORG: Anders Holch Povlsen hilser og takker for hilsener etter terrorangrepene på Sri Lanka. Foto: Olufson Jonas / TT NYHETSBYRÅN

Mistet barna i Sri Lanka-terroren: - Helt ubegripelig

Danske Anders Holch Povlsen og kona Anne mistet tre av sine fire barn i terrorangrepene mot kirker og hoteller på Sri Lanka. I en SMS takker ekteparet for støtten de siste dagene.

Oppdatert nå nettopp







– Vi sender dere de kjærligste hilsener, kjærligste tanker, og er dypt takknemlige over all hjertevarme vi har mottatt de siste dagene, skriver ekteparet i en SMS-melding som ble opplest på en minnestund på Brande Torv torsdag, gjengitt av Herning Folkeblad.

Terrorangrep rammet en rekke hoteller og kirker på Sri Lanka 1. påskedag, og 253 mennesker er så langt bekreftet omkommet. Holch Povlsen, milliardær og Danmarks rikeste mann, befant seg med familien på ett av hotellene da en eksplosjon gikk av. Tre av de fire barna omkom. Nå navngir ekteparet de tre barna.

– Tapet av våre elskede barn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegrepelig, leste prest Arne Holst-Larsen fra meldingen.

les også Ekstra Bladet: Danske Anders Holch Povlsen på sykehus etter Sri Lanka-terror

– Med de mange gode mennesker vi har rundt oss, nære venner, dyktige kolleger og vår kjære familie vi vi sammen komme gjennom det. Vi setter umåtelig stor pris på den medmenneskelighet som viser i Brande i kveld, overfor ikke bare vår familie og våre barn, men overfor alle ofrene for de grusomme handlingene på Sri Lanka, heter det videre.

FAKKELTOG: 700 mennesker på minnestund og fakkeltog for ofrene på Sri Lanka i den danske byen Brande torsdag. Foto: Bo Amstrup / RITZAU SCANPIX

Fakkeltog

Ifølge Herning Folkeblad var nærmere 700 mennesker møtt opp på minnestunden. Også i går gikk danskene i fakkeltog i flere byer. Der var også statsminister Lars Løkke Rasmussen.

– Blant de omkomne er tre danske barm. På ferie med deres foreldre og med livet foran seg. Jeg har ikke ord for hva familien må gjennom akkurat nå. De har min dypeste medfølelse, sa Rasmussen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet skrev tidligere denne uken at Anders Holch Povlsen ble innlagt på sykehus etter angrepene. Danmarks ambassadør i India, bekreftet overfor VG tirsdag at det skadde familiemedlemmet var utskrevet, og at familien er hjemme i Danmark.

Publisert: 25.04.19 kl. 23:14 Oppdatert: 25.04.19 kl. 23:40