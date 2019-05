1. MAI-TOGET: Slik så det ut i vesle Ludvika i Dalarna i Sverige 1. mai for ett år siden. Nå er fagforeningsledere lei av oppmerksomheten nynazistene får. Foto: Ulf Palm/TT / TT NYHETSBYRÅN

Frustrasjon i Sverige: – Nazistene har kuppet 1. mai

Fagforeningsledere i Dalarna i Sverige er lei at rasistiske og nynazistiske foreninger får kuppe arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag.

– Vi vil ta opp økonomiske ulikheter, vi vil kjempe for trygge jobber, men hva skjer på 1. mai? Vi må snakke om rasisme eller ikke rasisme! Jeg er trøtt av det! sier fagforeningsleder Jussi Nieminen i Borlänge til VG.

Ved 13.30-tiden onsdag meldte Expressen at motdemonstranter forsøkte å storme nynazistenes

Får stor oppmerksomhet

Det var den svenske avisen Dagens Nyheter som brakte hjertesukket 1. mai, der Niemienen sier at nazistene «har fått kuppe» 1. mai.

I mange år har Nordiska Motstandsrörelsen -NMR - marsjert i flere mindre steder i Sverige , nettopp på arbeidernes dag. De har gjort det med korrekte tillatelser, og fått stor oppmerksomhet i mediene.

– Nå har vi sett det i minst fire år på rad, i Kungälv, i Fagersta og i Ludvika. Dette er småsteder på landet. Disse bevegelsene får ikke fotfeste i større byer som Malmö, Göteborg og Stockholm. De er ikke rare bevegelsene, det er gjerne bare et hundretalls deltagere, men de vil ha liv og bråk og motdemonstrasjoner. Og de får bred omtale i mediene, sukker Nieminen.

1. MAI-TRADISJON: Nynazister har demonstrert i mange år i Ludvika i Sverige. Her fra opptoget i fjor. Foto: Ulf Palm/TT / TT NYHETSBYRÅN

Han skulle gjerne sett at det ble nedlagt forbud mot nazidemonstrasjoner på 1. mai, men innser at forbud har negative sider.

– De burde kunne demonstrere på en av 364 andre dager i året, og ikke på arbeidernes dag. Jeg er ikke venn av forbud. Men vi bør ikke lag dem sette agenda. Da vokser de, og vi ser også en radikalisering av partier som går fra litt innvandringskritiske til veldig innvandringskritiske. Jeg skulle gjerne sett at disse små marsjene ble ignorert i mediene. Vi i fagbevegelsen ønsker fokus på saker vi arbeider med hele tiden – om arbeidsvilkår, hvordan vi forholder oss til EU, om trygge jobber. Men vi må i stedet argumentere mot nazister, sier fagforeningslederen.

– Norge vaksinert

– Vi skal være glade for at vi ikke ser nazi-demonstrasjoner i Norge på 1. mai. Norge har i en helt annen grad enn Sverige erfaringer med nazismen fra okkupasjonsårene, slik at vi i større grad er vaksinert, sier seinorforsker Terje Emberland ved Holocaustsenteret i Norge.

– Likevel må arbeiderbevegelsen mobilisere mot den fremvoksende fascismen som i dag antar nye former. Å nedlegge forbud mot Nordiska Motstandsrørelsen er noe annet, dette er gjort i Finland, men da fordi de kunne knytte bevegelsen direkte til kriminelle handlinger, til drap, påpeker han.

