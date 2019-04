STRESSENDE AEROFLOT-FLYGING: Den russiske doktoren skal ifølge andre på flyet ha vært full og veldig aggressiv. Selv mener mannen at noen har forgiftet ham. Foto: Braata, Espen

Nordmann stoppet russer som ville åpne flydør i luften

En russisk doktor skal ha forsøkt å åpne flydøren på en Aeroflot-flyging fra Bangkok til Moskva. Da trådte passasjerene til for å stoppe ham.

Ifølge flyselskapet hadde mannen drukket rom før han ble høylytt og voldelig. 43-åringen var også ekstremt aggressiv, skriver Mirror.

Da han var i ferd med å prøve å åpne en dør, ble han taklet av en norsk passasjer, meldes det om.

Det skal nevnes at en flydør ifølge eksperter ikke kan åpnes under flyging.

Videre ble mannen satt fast i et sete i fire timer før de landet i Moskva.

– Han ropte og gjorde alt han kunne for å gjøre mest mulig ubehagelig for andre flypassasjerer, sier talsperson i Aeroflot , Vera Abanina, til avisen.

Hun sier videre at mannskapet og andre passasjerer jobbet sammen og fikk satt han i et sete ved å bruke alle midler tilgjengelig.

Doktoren skal – ironisk nok – være spesialist på å hjelpe pasienter som sliter med problemer etter blant annet alkoholbruk.

Russlands øverste kriminaletterforsker, Aleksandr Bastrykin, krever nå full etterforskning for å finne ut hva som har skjedd. Doktoren skal nemlig ha sagt at han kun drakk for å fordrive tiden.

Til russisk TV skal han også ha sagt at beltene de hadde satt på ham gjorde det vanskelig å puste. Mannen hevder også at et ukjent medikament hadde blitt injisert i ham i løpet av turen, da rundt 11 000 kroner var forsvunnet fra bagasjen hans.

Videre vil han kontakte advokater på grunn av behandlingen han fikk på flyturen.

Publisert: 27.04.19 kl. 04:37