GJENKJENT: Kayla Unbeaun ble gjenkjent fra en Netflix-sier. Til høyre er et bilde laget for å illustrere hvordan Kayla ville sett ut som 14-åring.

Bortført som niåring: Gjenkjent i Netflix-serie

Kayla Unbehaun har vært savnet siden 2017. På lørdag ble hun funnet i live etter å ha blitt gjenkjent i Netflix-serie.

Kayla Unbehaun (15) var ni år gammel da hun forsvant i juli 2017.

Dagen før hadde Kayla sett på fjerde juli-paraden, sammen med moren Heather Unbehaun. Moren skal visstnok ha fortalt familien at de to skulle på campingtur, ifølge Sky News.

Det var avtalt at faren Ryan Iserka skulle hente Kayla den femte juli, men hun og moren dukket aldri opp, skriver Sky News.

Iserka hadde tidligere det året fått full omsorgsrett for datteren, mens moren kun hadde delvis samværsrett, ifølge CNN.

Moren har siden vært mistenkt for å ha kidnappet Kayla, men saken har vært uavklart – frem til nå.

Gjenkjent fra Netflix-serie

Saken til Kayla fikk stor oppmerksomhet, og ble blant annet omtalt i «true crime» Netflix-serien «Unsolved mysteries».

Fra denne serien ble Kayla gjenkjent i en butikk i Asheville, North Carolina, lørdag forrige uke, ifølge CNN.

Dette er over 1000 kilometer fra Illinois, der Kayla forsvant.

En kunde i en butikk skal ha gjenkjent Kayla, og gitt beskjed til en butikkansatt, som ringte politiet.

Samme dag ble Heather Unbehaun arrestert, og hun skal møte i retten i juli.

«Overlykkelig»

Et nasjonalt senter for savnede barn, «National Center for Missing & Exploited Children», delte en kunngjøring på vegne av Iserka.

«Jeg er overlykkelig over at Kayla er trygt hjemme», skriver de. Videre takker Iserka for all hjelpen med å finne Kayla.

Han ber om ro til å bli kjent på ny og klare å orientere seg i en ny tilværelse.

