HEDRET: Borgermester Ivan Fedorov (t.h.) ble hedret av president Volodymyr Zelenskyj etter at han ble bortført av russiske styrker tidlig i krigen. Nå advarer han mot at russiske soldater kler seg i sivilt og er en del av den russiske evakueringen, som ble startet før helgen.

Borgermester: − Russiske soldater kler seg ut som sivile

En kjent ukrainsk borgermester hevder at russiske soldater kler seg ut som sivile for å flykte fra den okkuperte Zaporizjzjia-regionen.

Ivan Fedorov, borgermester i Melitopol, sier ifølge Ukrainskaja Pravda:

– Det er militære menn som prøver å rømme fra de okkuperte områdene. Våre innbyggere rapporterer hyppige om tilfeller der russiske militære kler seg ut i sivile klær. De gjør dette er å rømme fra det okkuperte territoriet sammen med dem som skal evakueres.

Bakgrunnen er at russerne fredag satte i gang en evakuering av 18 steder ved frontlinjen. Det var den russisk-utnevnte lederen i Zaporizjzjia-regionen som satte i gang dette.

Det het at barnefamilier og eldre i russisk-kontrollerte områder ved frontlinjen sør i Ukraina skulle evakueres som følge av økning i ukrainske luftangrep.

Lørdag uttalte borgermester Fedorov at denne evakueringen foregikk altfor raskt, og at det dannet seg lange køer fra Melitopol mot Krim - dit russerne ønsker å flytte disse innbyggerne.

Nå anklager altså samme Fedorov russiske soldater for å rømme området under dekke av å være sivile. Han antyder også at evakueringen brukes som en måte å forflytte soldater.

Ivan Fedorov ble internasjonalt kjent da han ble bortført av russiske soldater i begynnelsen av krigen.

Denne videoen skal vise bortføringen:

Fedorov fikk senere en ukrainsk æresbevisning fra president Volodymyr Zelenskyj.

– Russerne planlegger å «flytte midlertidig» 70.000 innbyggere fra 18 bosettinger langs frontlinjen. Under dekke av å bry seg om de sivile, ønsker i virkeligheten å etablere militærbaser i påvente av den ukrainske motoffensive, skriver Federov på sin Telegram-konto.

Borgermesteren sier at det er tegn på at Russland skal trekke seg ut av det okkuperte området. Han hevder at de har forlatt flere lokaler som de har brukt som kommandosentraler.

Ifølge den ukrainske generalstaben plyndrer russerne alt de rekker og tar med seg ut av området i stjålne biler.

De prorussiske myndighetene meldte søndag kveld at 1679 mennesker, blant dem 660 barn, er evakuert fra Zaporizjzja-regionen.

Den russiskutnevnte lederen i området, Jevgenij Balitskij, skriver på Telegram at de evakuerte er tatt til Berdjansk ved Azovhavet.

– Vi holder på planen om å flytte folk raskt til trygge områder i Zaporizjzja-regionen, skriver Balitskij.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) uttrykte lørdag stor bekymring for situasjonen ved Zaporizjzja-kraftverket, som er det største atomkraftverket i Europa og ligger nær frontlinjen.