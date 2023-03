Israel i kaos: − Aldri sett israelere stå mot israelere på denne måten

Titalls tusen har tatt til gatene i alle store byer i landet. Havnene og flyplassen er stengt som følge av streik. Mandag er Israel helt lammet av massedemonstrasjoner mot regjeringens forslag til rettsreform.

– Situasjonen er nå veldig, veldig alvorlig, sier Hilde Henriksen Waage, professor ved UiO og seniorforsker ved PRIO til VG.

Hun utdyper:

– Vi har aldri sett israelere stå mot israelere på denne måten. Hundretusener er i gatene. Det er en svært kraftig reaksjon fra halve det israelske samfunnet, rettet mot regjeringen.

Natt til søndag meldte Haaretz at en hardt presset statsminister Netanyahu avholdt møter om muligheten for å «fryse» lovendringen, som har ført til massive protester i Israel den siste tiden.

MØTER OPP: Demonstranter utenfor Knesset mandag.

Det var varslet en uttalelse om reformen fra statsministeren mandag morgen klokken 09 norsk tid, men så langt har det vært stille.

Unntaket er en oppfordring til demonstrantene om å oppføre seg ansvarlig og ikke ty til vold.

Ifølge Haaretz er så mange som 80.000 demonstranter samlet utenfor den israelske nasjonalforsamlingen Knesset. I tillegg er det store demonstrasjoner i Tel Aviv.

Det siste døgnet har situasjonen eskalert kraftig:

Statsminister Netanyahu sparket forsvarsministeren.

Demonstrasjonene spredde seg helt til Netanyahus hjem

Det store fagforbundet Histadrut truer med storstreik.

Streik blant flyplasspersonell fører til at flyplassen i Tel Aviv ble stengt.

Blant andre som i løpet av mandag har sagt at de vil gå ut i streik er: Ambassadeansatte , kommunalt ansatte og sosialarbeidere, tek-sektoren, havnearbeidere, og ansatte på kjøpesentre. Det vil også den israelske juristforeningen i embetsverket, og den israelske legeforeningen.

Dette er bakgrunnen for kaoset:

Benjamin Netanyahu tiltrådte igjen som statsminister 29. desember 2022, denne gangen for en historisk ytterliggående og nasjonalistisk regjering.

Han er landets lengstsittende statsminister med regjeringsperioder fra 1996 til 1999, og deretter fra 2009 til 2021.

Et av forslagene i den omstridte rettsreformen, som Netanyahu også gikk til valg på, går ut på at nasjonalforsamlingen Knesset kan vedta lover landets øverste domstol har avvist som grunnlovsstridige.

Det betyr at de med et flertall på 61 eller flere stemmer vil kunne overstyre Høyesterett.

Les også Massive demonstrasjoner i Israel etter at Netanyahu sparket forsvarsministeren Det har vært store demonstrasjoner i Israel etter en kontroversiell lovendring og sparking av landets forsvarsminister.

Reformen vil også gi regjeringen mulighet til å utnevne et flertall av medlemmene i panelet som skal utpeke nye dommere. I dag utgjør regjeringens valgte medlemmer et mindretall av medlemmene i panelet.

Politikerne vil dermed nærmest få full kontroll over nominasjoner av dommere til Høyesterett.

De foreslåtte endringene har skapt sterk bekymring for et svekket rettsvesen og en nærmest enerådende makt for politikerne. Demonstrantene i Israel mener at demokratiet i Israel derfor står i umiddelbar fare.

Les også Store streiker etter reform-kaos i Israel Nye demonstrasjoner har brutt ut i blant annet Tel Aviv, og Jerusalem, samtidig som flyplassen og sentrale havner rammes…

– Dette er vår siste sjanse til å stoppe overgangen til diktatur. Jeg er her for å kjempe til siste slutt, sier 68 år gamle Matityahu Sperber, som har sluttet seg til demonstrantene ifølge NTB.

Ifølge meningsmålinger støtter om lag en firedel av befolkningen endringene, mens 50 prosent er imot.

Lovforslaget har også ført til oppsiktsvekkende kritikk fra deler av militæret. Finanssektoren i landet frykter at lovforslaget vil redusere investeringsviljen i Israel.

Hva gjør Netanyahu?

Kraften i demonstrasjonene har overrasket professor Henriksen Waage.

– Israel har jo alltid vært et demokrati for landets jødiske innbyggere. Nå ser vi et voldsomt sinne. Spørsmålet er nå: Hva skal Netanyahu gjøre?

Netanyahu ble i 2019 tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd, men har avvist anklagene. Loven Knesset vedtok i forrige uke, vil gjøre det langt vanskeligere å fjerne en statsminister.

Kritikere mener loven er skreddersydd for Netanyahu for å hindre at han eventuelt må gå av i forbindelse med korrupsjonsanklagene.

Landets riksadvokat ga i februar Netanyahu forbud mot å involvere seg direkte i reformen. Det skyldes at han selv kan dra fordeler av den ettersom han er tiltalt for korrupsjon.

Derfor er dagens situasjon en umulig hodepine for Netanyahu.

– Hvis denne rettsreformen settes på pause, tror jeg regjeringen vil bli oppløst. Samtidig er Netanyahu helt avhengig av regjeringen for å få gjennom en ny lov som gir ham immunitet. Faller regjeringen, kan Netanyahu ende i fengsel, sier Henriksen Waage og legger til:

– Det blir galt for ham, samme hva han gjør.

Tegnene på at regjeringen kan falle fra hverandre, ble enda sterkere etter at den israelske avisen Haaretz mandag skriver at justisminister Yariv Levin og Israels omstridte og ytterliggående sikkerhetsstatsråd Itamar Ben-Gvir begge skal ha truet med å si opp statsrådsjobbene dersom Netanyahu setter reformen på pause.

– Reformen må ikke bli stanset, og vi må ikke gi etter for anarki, skriver Ben -Gvir på sosiale medier, ifølge The New York Times.

Ben-Gvir var også en forkjemper for å sparke forsvarsminister Yoav Gallant, som oppfordret Netanyahu til å sette reformen på pause.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post