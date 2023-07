HETT: Flammene tar tak bak denne demonstranten i Jerusalem.

Hundretusener demonstrerer i Israel: − Dette knuser verdiene våre

Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter fortsatt kraftig motbør i hjemlandet. Gatene i flere byer fylles opp av israelske demonstranter.

Titusenvis av demonstranter marsjerte inn til Jerusalem søndag kveld. Samtidig har hundretusener av israelere tatt til gatene i Tel Aviv og andre byer i landet. Det melder nyhetsbyrået AP.

Demonstrantene har et håp om å blokkere statsminister Benjamin Netanyahus planer om en ny lov, som vil gi mer makt til parlamentet i landet – og reduserer makten til israelsk høyesterett.

De har demonstrert i syv måneder, i det som er de mest intense demonstrasjonene landet har sett.

Demonstrantene er en del av en grasrotbevegelse, som oppsto for å kjempe mot det de mener er Netanyahus totalitære politikk.

Netanyahu og hans allierte på høyresiden mener at lovforslaget er nødvendig, for å redusere makten til det de mener er «ikke-valgte dommere». Mens kritikerne mener det vil føre landet i en mer totalitær retning.

Lørdag signerte over 100 tidligere toppsjefer i det israelske forsvaret et brev hvor de ba Netanyahu om å stanse den nye loven.

– Loven knuser verdier som deles av det israelske samfunnet, river folket i stykker og påfører Israels sikkerhet fatale slag, skriver de i brevet.

FRYKTER FOR FREMTIDEN: De israelske demonstrantene er sterkt imot et lovforslag som gir høyesterett mindre makt, og vil føre landet i en mer autoritær retning.

USAs president Joe Biden har oppfordret Netanyahu om å skrinlegge planen hans og finne en samlet løsning for veien videre for Israel.

– Vær så snill, stans nå. Ikke vedta noe viktig uten bred konsensus, skal Biden ha sagt da han tirsdag tok imot Israels president Isaac Herzog i Det hvite hus, skriver NTB.

«Marsjen inn til Israel endret byens hovedgate til et hav fullt av blå og hvite israelske flagg», skriver AP.

Demonstrantene har marsjert helt fra Tel Aviv til parlamentet i Jerusalem. Her skal de slå leir foran avstemningene om reformen.

– Denne regjeringen er en ekstrem og religiøs regjering, og forhåpentlig velter vi den så snart som mulig. Mange av oss camper her til avstemningen er avlyst, sa Guy Maidan som deltok i marsjen sammen med familien sin, skriver NTB.

HAR SLÅTT LEIR: Flere demonstranter kom lørdag kveld frem til Jerusalem.

Avstemningen om Netanyahus kritiserte lovforslag er ventet å skje mandag. Benjamin Netanyahu ble valgt som israelsk statsminister på tampen av 2022. Dette er hans tredje periode som statsminister.

Lørdag kveld kom også meldingen om at over 10.000 israelske reservesoldater sier de vil nekte å stille til tjeneste om ikke den omstridte reformen blir stanset, melder deres protestbevegelse Brothers in Arms.

Hæren vil i første omgang ikke kommentere saken, skriver NTB.

Fredag truet 1000 reservesoldater i flyvåpenet med å nekte å møte til tjeneste om reformen blir vedtatt.

STATSMINISTER: Benjamin Netanyahu.