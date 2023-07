VIL HJEM: Marit Høigilt, datteren Sofia Høigilt Strand (12), mannen Tor Kristian Strand og Marius Høigilt Strand (8) i går kveld på Catania.

Sitter fast i Italia: − Litt fortvilende

Lørdag skulle Marit Høigilt og familien satt seg på et fly fra Catania flyplass på Sicilia til Gardermoen. Slik ble det ikke.

For først førte en streik blant italienske flyplassansatte til at flere fly i helgen ble kansellert.

Så ble Catania flyplass stengt frem til onsdag på grunn av en brann på flyplassen søndag kveld.







– Vi hadde skikkelig uflaks. Det er litt fortvilende, sier Marit Høigilt.

Hun er på ferie i Italia med mannen Tor Kristian Strand og barna Sofia Høigilt Strand (12) og Marius Høigilt Strand (8).

De kom til Italia 3. juli og skulle etter planen reise tilbake til Norge 15. juli.

– Lørdag streiket flyplassansatte i Italia, så da kunne vi ikke reise.

BRANN: Italiensk brannvesen deler bilder fra slukningsarbeid på Catania flyplass.

På grunn av streiken ble familien satt på et annet fly mandag.

– Nå går jo ikke det heller, på grunn av brann på flyplassen, sier tobarnsmoren fortvilet til VG.

Brannen brøt ut sent på søndag, og det var ingen personskader, opplyser flyplassen til Reuters.

Ifølge Reuters har ikke brannvesenet gitt noen detaljer om mulige årsaker eller kobling til de nåværende høye temperaturene i regionen.

– Vi er satt opp på et fly på tirsdag, men vi er usikre på når vi faktisk kommer oss hjem, sier Høigilt.

– Vi håper at SAS setter opp et ekstra fly fra Palermo for å hente oss hjem, sier Høigilt.

Nå sitter familien på fire fast i varmen.

– Vi hadde håpet på å komme oss vekk herfra før det ble så varmt. I dag er det meldt 40 grader.

Høigilt sier det har vært lite informasjon å få fra SAS.

– Vi lurer veldig på hva SAS tenker om passasjerene sine.

Pressesjef Tonje Sund i SAS beskrev lørdag situasjonen som «krevende.»

– Det er fulle fly og mer krevende å booke om enn normalt, så det blir til dels store konsekvenser for de som er berørt.

Tobarnsmoren er glad for at verken Høigilt eller Strand skulle vært på jobb mandag.

– Vi har ferie begge to, men vi hadde jo i utgangspunktet lagt andre planer som nå går i vasken.

Pressesjef i SAS

