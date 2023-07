HØRING: David Grusch på plass i Kongressen onsdag.

Kongress-høring: Hevder USA gjennomførte hemmelig UFO-program

En tidligere etterretningsoffiser hevder amerikanske myndigheter har skjult funn av «uidentifiserte flygende gjenstander» over flere tiår.

Finnes det UFO-er?

Svaret på det er: Ja.

I hvert fall om en skal tro David Grusch, en tidligere amerikansk etterretningsoffiser.

UFO var også temaet under en høring i USAs kongress onsdag.

Bakgrunnen for høringen var Gruschs påstander i juni om at myndighetene i hemmelighet skjulte utenomjordiske romskip.

Grusch og to andre offiserer vitnet for å fortelle om funnene de hadde gjort.

– Tror du myndighetene har vært i kontakt med utenomjordiske?spurte folkevalgt i South Carolina, Nancy Mace.

– Det kan jeg ikke diskutere i en åpen setting, svarte Grusch.

Høringen har vakt stor interesse verden over, og ført til spekulasjoner og påstander om at USA skjuler bevis på utenomjordisk liv og teknologi.

– Er den amerikanske regjeringen i besittelse av UFO-er?

– Absolutt, svarte Grusch da han vitnet onsdag.

Grusch hevder å ha blitt informert om et mangeårig UFO-program, som amerikanske myndigheter angivelig skal ha holdt skjult over flere år.

– Som del av mine offisielle oppgaver fikk jeg informasjon om et UFO-program (UAP crash retrieval and reverse-engineering program) jeg ble nektet adgang til, sa Grusch.

Grusch har ikke sett det påståtte romfartøyet selv.

Han sier at påstandene hans er basert på «omfattende intervjuer med høytstående etterretningstjenestemenn.»

Tim Burchett, et republikansk kongressmedlem fra Tennessee som leder UFO-etterforskningen, har de siste ukene hevdet at USA har bevis for teknologi som «trosser alle våre fysiske lover.»

Under onsdagens høring var tonen imidlertid en litt annen:

– Vi tar ikke med oss små grønne menn eller flygende tallerkener inn i høringen. Jeg beklager å måtte skuffe halvparten av dere. Vi skal bare komme til fakta, sa Burchett.

Høringen ble avsluttet etter to og en halv time.

Grusch fortalte at han i etterkant av utspillene han kom med i juni, har mottatt flere alvorlige trusler.

På spørsmål fra et medlem av kontrollkomiteen om han hadde «fryktet for livet», svarte Grusch: «Ja, definitivt.»

– Jeg håper at det jeg har gjort, til syvende og sist vil føre til et positivt resultat i form av økt åpenhet, la han deretter til.

Pentagon har avvist påstandene om at noe er holdt skjult, skriver Guardian, og sier i en uttalelse at etterforskere ikke har funnet noe som underbygger slike påstander.

Etter høringen har Grusch også blitt kritisert av historiker Garrett Graff, som selv har skrevet bok om myndighetenes UFO-jakt.

Han påpeker at Grusch ikke gjentar påstander han har kommet med i intervjuer, blant annet om et «fartøy på størrelse med en fotballbane».