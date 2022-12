STØTTE: Den ukrainske presidenten holdt tale til Kongressen til rungende jubel.

Zelenksyj: − Vil aldri overgi oss

President Zelenksyj ble møtt med stående applaus i Kongressen.

NTB

Thea Rosef

– Ukraina lever i beste velgående, sa president Volodymyr Zelenskyj til stående applaus da han kom til et felles møte i de to kamrene i Kongressen i USA natt til torsdag norsk tid.

– Tross alle pessimistiske og nedslående scenarioer falt ikke Ukraina. Ukraina lever og sparker fra seg. Ukraina vil aldri overgi seg, sa Zelenskyj i talen.

Han takket for invitasjonen og støtten han og Ukraina har fått fra USA.

– Deres støtte er avgjørende. USAs og Europas støtte har gjort oss sterkere. Vi er fryktløse, og våre seire gir oss mot, sa den ukrainske presidenten.

Sammenlignet med kampen mot nazistene

Han sammenlignet ukrainske soldaters kamp mot den russiske invasjonen med amerikanske soldaters innsats mot Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

– Ukraina holder linjen, og vi vil aldri overgi oss.

Han sa også at amerikansk bistand til Ukraina ikke er veldedighet, men en investering.

– Russland kan stoppe aggresjonen hvis de ønsker det, men dere kan fremskynde vår seier. Dette er en kamp som vil definere demokratiet for oss og for våre etterkommere, sa den ukrainske presidenten og la til at det bare er et tidsspørsmål før Russland angriper andre land dersom de ikke stoppes nå.

Skal feire jul

I en tale som også var preget av håp og tro på seier minnet Zelenskyj om at ukrainerne skal feire jul til tross for krigens elendighet.

– Selv om strømmen er borte, vil vår tro lyse og ikke la seg slukke. Om de angriper oss med iranske droner, og folket må gå ned i bomberommene på julaften, vil de sette seg rundt høytidsbordet og muntre hverandre opp, sa han og minnet om hva målet er:

– Vi, millioner av ukrainere, ønsker alle det samme: Seier, bare seier.

Presidenten fortalte også om besøket sitt i Bakhmut ved fronten nylig, der han fikk et flagg av byens forsvarere. Det flagget ga han videre til kongressleder Nancy Pelosi og visepresident Kamala Harris.

I retur fikk han det amerikanske flagget som vaiet over kongressbygningen for å markere besøket.

Takket for støtten

Zelenskyj ble tatt imot av Nancy Pelosi, som leder Representantenes hus, og visepresident Kamala Harris. Hun er også leder for Senatet.

Den ukrainske presidenten kom til Kongressen etter å ha møtt president Joe Biden i Det hvite hus.

– Hva kan jeg si? Det er en annerledes følelse, en annerledes historie, et annerledes liv. Men det viktige er at den amerikanske Kongressen er en god venn for Ukraina, for det ukrainske folket og friheten. Takk for støtten, sa Zelenskyj på engelsk da han kom til den amerikanske nasjonalforsamlingen.

Presidenten har forberedt en tale til Kongressen, men sier han vil rette ordene sine til hele det amerikanske folket.