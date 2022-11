KRATER: Dette bildet er delt i sosiale medier og skal angivelig vise ett av missilnedslagene.

Ekspert om missilnedslag i Polen: Tviler på at Nato trapper opp

Førsteamanuensis Paal Sigurd Hilde ved Forsvarets høgskole mener missilene ikke hadde truffet Polen på en slik måte – om Russland virkelig gikk til angrep.

– Det gjenstår å se hva dette er, men selv om man finner ut at det var russiske missiler, så tror jeg ikke Natos artikkel 5 er aktuell. Det er åpenbart et uhell, sier Hilde til VG.

Artikkel 5 er Natos forpliktelse om felles forsvar og om å forsvare alle medlemslandene i tilfelle noen av dem skulle bli angrepet.

** To personer skal være drept og Polens statsminister har kalt inn til krisemøte etter at to missiler tirsdag traff Przewodow nær den ukrainske grensen.

** Dette er alvorlig siden Polen er et Nato-land – og et eventuelt angrep på ett Nato-land er et angrep på alle Nato-land.

– Artikkel 5 krever at man gjør noe, så det vil sitte langt inne. Da må det være langt mer alvorlig, sier Hilde.

Førsteamanuensen mener isteden at det er en annen artikkel som er mer aktuell nå, nærmere bestemt Artikkel 4:

– Artikkel 4 ble allerede brukt da krigen startet i februar. Den går ut på en rådslagning. Dersom Polen eller Nato ber om Artikkel 4, så understreker det betydningen og alvoret i situasjonen. Polens sikkerhet er truet. Dette er steget under Artikkel 5, som er det kollektive selvforsvaret, sier han.

Førsteamanuensen mener Artikkel 4 vil være en meget sterk beskjed til russerne:

– Det blir som å si: «Ikke prøv dere.» Jeg tror også dette kan føre til en ytterligere styrking NATOs tilstedeværelse i av Polen, som for eksempel mer luftvern, for å styrke evnen til å hindre at dette skal skje igjen.

Info Artikkel 5 i Nato: Den sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten, som utgjør grunnlaget for Nato, slår fast at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemslandene er et angrep mot alle.

Artikkel 5 har blitt utløst kun én gang i paktens historie, etter al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001.

Nato består av 30 medlemsland, deriblant Polen, Norge og USA. Sverige og Finland bestemte nylig at de ønsker å bli en del av forsvarsorganisasjonen. (Kilde: SNL) Vis mer

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har omtalt det mulige rakettnedslaget i Polen som en svært alvorlig hendelse.

– Vi har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen. Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken, sier Huitfeldt til VG.

– Noe sånt man har fryktet

– Dette kan bety alt eller ingenting, sier Nupi-forsker Julie Wilhelmsen til VG om missilnedslagene, og understreker samtidig at det er uklart hva som har skjedd.

– Det er kanskje nettopp noe sånt man har fryktet. Fordi selv om Russlands krig mot Ukraina er ille nok i seg selv, så har man vært veldig påpasselige med å ikke bevege dette over til en konfrontasjon mellom Russland og Nato, sier hun.

Forskeren trekker frem at vestlige land og Nato ikke gikk med på å etablere en flyforbudssone over Ukraina i begynnelsen av krigen, selv om dette ble etterspurt fra ukrainsk side.

– Dette kan være en feilkalkulering, men som veldig fort kan resultere i en eksalering – fordi det tolkes som et angrep på et Nato-land, sier Nupi-forskeren.

– Tror du dette tolkes som et angrep?

– Det gjenstår jo å se, men her tror jeg kanskje det vil være litt ulike posisjoner innad i Nato, svarer hun.

– Det er litt ulike meninger om hvor mye man skal ofre for å forsvare Ukraina, men til syvende og sist så er det Washington som er den sterkeste røsten. De siste ukene har politikken deres handlet mer om å unngå eskalering, slik jeg tolker det.

Ekspert: Kan være russiske eller ukrainske missiler

– Det blir viktig å ha litt is i magen, og få svar fra polske myndigheter om hva som har skjedd, sier Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, til VG.

Han trekker frem at den polske landsbyen ligger syv mil fra Lviv i Ukraina, der det ble meldt om angrep fra russiske missiler tidligere tirsdag.

Haga tror dermed det er én av to ting som sannsynligvis har skjedd:

– Det kan enten være snakk om russiske missiler som har feilfunksjonert, eller ukrainske luftvernmissiler som har feilfunksjonert og landet i Polen, sier han.

– Jeg er sikker på at Polen har ekspertise til å finne ut av hva som har skjedd, så får man ta det derifra. Men det er klart at det er alvorlig når det går liv tapt i et tredjeland, som i tillegg er medlem i Nato, sier førsteamanuensen.