En ukrainsk militærlege tar en pause i Bakhmut i Donetsk øst i Ukraina. USA tviler på at den ukrainske motoffensiven vil gå så bra som ukrainerne håper, ifølge lekket dokument omtalt av Washington Post.

Lekket dokument: USA tviler på at den ukrainske motoffensiven vil leve opp til forventningene

Problemer med å samle soldater, ammunisjon og utstyr kan gjøre at Ukraina kun vil gjøre «beskjedne territorielle framskritt» i en varslet motoffensiv, er vurderingen i et lekket amerikansk etterretningsdokument.

NTB

Washington Post skriver at vurderingen stammer fra tidlig i februar og er i et lekket dokument som er merket som svært hemmelig. Amerikansk etterretning peker på betydelige svikter i ukrainernes evne til å mønstre folk og utstyr, og mener disse problemene kan gjøre at ukrainerne sliter med å nå målene.

Dokumentet er blant en lang rekke hemmelige dokumenter fra det amerikanske etterretnings-, sikkerhets- og forsvarsapparatet som er blitt publisert på internett. Både Pentagon, der mange av dokumentene synes å være fra, og justisdepartementet etterforsker saken.

Dokumentet om den ukrainske våroffensiven kan indikere at ukrainernes strategi vil dreie seg om å ta tilbake omstridte områder i øst samtidig som styrkene også presser på sørover, i et forsøk på å ødelegge broen som forbinder Krim-halvøya til Russland, skriver avisa. Moskva annekterte halvøya i 2014 og bruker den nå som forsyningsrute til soldatene i Ukraina.

Kilder opplyser til avisa at amerikansk etterretning mener det er usannsynlig at Ukraina tar tilbake så mye territorium i våroffensiven som i den svært vellykkede offensiven i øst og sør i fjor høst.

Chris Meagher, som er statssekretær i Pentagon, sa mandag at den store dokumentlekkasjen utgjør en alvorlig fare for USAs nasjonale sikkerhet og kan bidra til spredning av desinformasjon.