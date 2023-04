FRA FEST TIL MARERITT: En 16-årsbursdagsfeiring i et dansestudio i Dadeville ble offer for en masseskyting i USA lørdag.

Fire drept og flere såret i bursdagsselskap i USA

En person åpnet ild i det som skulle være feiringen av 16 år for en jente i Dadeville i Alabama.

Jentas bror, Phil Dowdell, er blant de drepte, forteller bestemoren Annette Allen til lokalavisen Montgomery Advertiser.

Tre andre er også døde, og minst 28 såret. Flere av de er lagt inn på sykehus med alvorlige og kritiske skader.

Det forteller politiet i småbyen på en pressekonferanse søndag kveld.

Barn drept

Den lokale CBS-stasjonen og Fox News meldte søndag formiddag at barn var drept i en masseskyting i et lokale som til vanlig er et dansestudio.

BNO News viste bilder av minst seks tenåringer som lå på bakken, og skrev at minst 20 personer var skutt.

1 / 2 Blod er synlig ved døren til Mahogany Masterpiece Dance Studio dagen etter skytingen. Brannmannskap og politi spylte over åstedet der flere ungdommer ble drept. forrige neste fullskjerm Blod er synlig ved døren til Mahogany Masterpiece Dance Studio dagen etter skytingen.

Men det tok lang tid før lokalt politi bekreftet hendelsen og skadede.

Ber om tålmodighet

På en pressekonferanse ved midnatt norsk tid, natt til mandag, forteller politiet at skytingen startet lørdag rundt klokken 10.30.

– Det er fire liv som på tragisk vis gikk tapt, og det er flere som er skadet, sa politibetjent Jeremy Burkett.

Han ville ikke svare konkret på om de hadde kontroll på gjerningsperson eller hva som kunne være motivet, men uttalte at den mistenkte ikke lenger er en fare for samfunnet.

KUNNE IKKE SVARE: Politibetjent Jeremy Burkett ville ikke si om de kjente til gjerningsperson eller motiv.

– Jeg ber om deres tålmodighet. Det kommer til å bli en lang prosess, så jeg ber om deres bønner, sa Burkett.

– Fra sykehus til sykehus for å finne ut

Bestemoren til den drepte Dowdell forteller at han skulle uteksamineres i løpet av bare noen uker, og at han hadde fått et fotballstipent hos Jacksonville State.

Isteden ble han drept da han feiret søsteren.

– Han var et veldig, veldig ydmykt barn. Han plaget ingen og hadde alltid et smil på lur, forteller Allen.

Dowdells mor ble skutt to ganger, men overlevde, skriver lokalavisen.

Allen forklarer at foreldre slet med å finne ut om sine barn var trygge eller om de hadde blitt drept. Og at de reite fra sykehus til sykehus for å finne dem.

– Alle sørger nå, sier hun.

SAMLET: En pastor ber for ofrene søndag, på parkeringsplassen ved First Baptist Church.

– Denne morgenen sørger vår nasjon igjen over minst fire amerikanere som på tragisk vis ble drept i en bursdagsfest for tenåringer, sier president Joe Biden i en uttalelse.

– Jill og jeg ber for familiene deres, og for de mange andre som er skadet og kjemper for livet etter helgens våpenvold.

Bare i år er dette den 149. masseskytingen i USA, ifølge Gun Violence Archive.

I uttalelsen til Biden ber han nok en gang om strengere lovgivning som mellom annet omhandler bakgrunnssjekk og regler rundt lagring av våpen.

