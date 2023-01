WAGNER-GRAVENE: Her hviler rundt 200 soldater fra den omstridte Wagner-gruppen. Mange av dem var rekruttert fra russiske fengsler mot løfter om frihet.

Gravplassen som avslører Wagner-gruppens fengselsarmé

Ved en avsides by sør i Russland har hundrevis av Wagner-soldater fått sitt siste hvilested. Undersøkelser viser at mange av dem sonet strenge dommer da de ble rekruttert til den private hæravdelingen.

– Russere vil heller se at en innsatt dør i krigen, enn en slektning.

Ordene faller fra lederen av den private hæren Wagner-gruppen torsdag, ifølge ISW.

Jevgenij Prigozjin uttaler seg om organisasjonens fremgangsmåte med å rekruttere medlemmer fra russiske fengsler. Han tar soldatene sine i forsvar.

– Hvis en morder overlever krigen er han ikke lenger en drapsmann, men en kriger, sier Wagner-lederen.

Nå har det kommet nye bevis som bidrar til å fylle ut bildet av den myteomspunne hæravdelingen.

På en kirkegård sør i Russland ligger en gravplass som i løpet av de siste månedene har fått mange nye støtter.

Innskriften på de enkle trekorsene bekrefter at det er Wagner-soldater som ligger begravd ved den lille landbruksbyen Bakinskaya sør i Russland.

HAR VOKST: Satelittbilder viser at antall gravlagte har skutt fart på gravstedet ved Bakinskaya i løpet av de siste par måneder.

Nyhetsbyrået Reuters har matchet navnene med russiske domstolsdommer, offentlige databaser og kontoer på sosiale medier.

Resultatene viser at mange av mennene som ligger begravet her er straffedømte som sonet fengselsdommer.

Det er kjent at lederen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har rekruttert soldater fra russiske fengsler mot løfter om benådning hvis de overlever seks måneder i krigen i Ukraina.

Prigozjin blir også omtalt som «Putins kokk» på grunn av hans cateringkontakter i Moskva. Han har gått fra å være en grå eminense i Kreml til å bli en svært synlig figur i krigen mot Ukraina.

Info Dette er Wagner-gruppen Wagner-gruppen er det som på engelsk kalles PMC (private military company) – altså en paramilitær gruppe.

Gruppen har deltatt i ulike kriger og konflikter, som i Donbas i Ukraina i 2014, borgerkrigen i Syria, Mali og Den sentralafrikanske republikk.

Norge og EU har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen for brudd på menneskerettigheter i Mali. Vis mer

Han har flere ganger høylytt kritisert hvordan de russiske generalene fører krigen.

USA har varslet sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Joe Bidens pressetalsperson John Kirby stemplet dem som «en kriminell organisasjon som begår omfattende grusomheter og menneskerettighetsbrudd».

PUTINS KOKK: Jevgenij Prigozjin (t.v.) serverer Vladimir Putin middag på sin restaurant utenfor Moskva i 2011.

Bruker straffedømte som «kanonføde»

Av de 39 døde som Reuters identifiserte finner de at 10 av dem sonet for drap, 24 for ran og to for grov kroppsskade. Andre lovbrudd var knyttet til narkotikaomsetning og utpressing.

Satellittbilder fra Maxar viser at gravplassen var nesten tom på sensommeren i fjor, hadde tre rader i november og i slutten av januar var den regelrett full med rundt 200 graver.

Wagner-gruppens militære innsats har de siste månedene vært konsentrert om de harde kampene om småbyene Bakhmut og Soledar i Ukrainas østlige region Donetsk.

WAGNER: Jevgenij Prigozjin poserer sammen med soldater fra Wagner-gruppen i det som trolig er en saltgruve i nærheten av Soledar i Donetsk-regionen.

Både vestlige og ukrainske tjenestepersoner har hevdet at den russiske hæren bruker kriminelle som «kanonføde» i forsøket på å vinne terreng i Ukraina.

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, sier til VG at det er de straffedømte i Wagner-gruppen som lider de høyeste tapstallene.

– Det er noen som må ta økt risiko. De blir trolig brukt i fremre rekker i skyttergravene og til å storme i de første bølgene av et angrep.

Leiesoldatene derimot har ofte militær bakgrunn, for eksempel som offiser i den russiske hæren, og utgjør lederskapet i Wagner-gruppen, forklarer Røseth.

Skal ha stjålet gressklipper

Tidligere i januar publiserte det russiske nyhetsbyrået rien bilder av at Wagner-gruppens leder Prigozjin besøkte gravplassen i Bakinskaya.

Her kan man se at han korser seg før han legger ned en blomsterkrans på en av gravene.

Under besøket fortalte han til lokalmedia at soldatene som ligger her har uttrykt ønske om å begraves ved Wagner-kapellet i utkanten av byen Gorjatsjij Kljutsj en kort kjøretur unna.

Gravplassen i Bakinskaya ble satt i stand av lokale myndigheter etter at kirkegården ble full, fortalte Prigozjin.

I 2019 rapporterte Reuters om en treningsleir for Wagner-gruppen bare 8 kilometer unna gravplassen.

TAR FARVEL: Jevgenij Prigozjin deltar i begravelsen til en Wagner-soldat på en kirkegård utenfor St. Petersburg.

De identifiserte, døde soldatene har nasjonalitet fra Ukraina, Moldova og Georgia foruten Russland, oppgir Reuters.

Amerikansk etterretning anslo i desember at Wagner-gruppen har 50.000 soldater som kjemper i Ukraina.

10.000 av dem er leiesoldater og 40.000 er rekruttert fra russiske fengsler, ifølge pressetalsmann John Kirby.

Nylig hevdet Olga Romanova, som i 2012 ble hedret med Fritt Ords pris for sin journalistikk, overfor Meduza at 40.000 soldater enten har desertert eller blitt drept.

Ingen av tallene er bekreftet fra offisielt hold, og det er usikkerhet rundt hvor mange soldater Wagner-gruppen har rekruttert.

KAPELL: Et kapell i nærheten av gravplassen til Wagner-gruppen ved jordbruksbyen Bakinskaya sør i Russland.

Den yngste av de gravlagte soldatene i Bakinskaya er Vadim Pusjnaja. Han var kun 25 år gammel da han døde 19. november, ifølge Reuters.

Pusjnaja ble fengslet i 2020 for å stjele fra garasjer, en alkoholsjappe og en sementfabrikk i hjembyen hans Gorjatsjij Kljutsj, nært Wagner-kapellet.

Den eldste av dem er Fail Nabjev, som sonet ett og et halvt år for ran i Ivanovo-distriktet cirka 320 kilometer nord for Moskva.

Han skal ha en tidligere dom på seg for å ha stjålet en gressklipper og en sandblåser til en verdi av 750 kroner. Nabjev døde i oktober 2022, mindre enn fem måneder etter at han ble fengslet. Han ble 60 år gammel.

Fra fattige kår

Noen av de straffedømte som Reuters har identifisert på gravplassen i Bakinskaya har tilbrakt store deler av livet i fengsel og sonet lange fengselsstraffer.

– Mange av disse er fra fattige kår og fattige provinser. Det er ofte lettere å rekruttere folk med dårligere økonomisk bakgrunn, sier Tom Røseth fra Forsvarets høyskole.

I januar tok Prigozjin avskjed med den første gruppen av Wagner-soldater som hadde fullført seks måneders tjeneste i Ukraina.

– Ikke drikk for mye, ikke ta dop, ikke voldta kvinner – ha sex bare for kjærlighet eller for penger som de sier, sa han til de straffedømte som besvarte ordene hans med latter, ifølge video fra RIA, gjengitt av Reuters.

I den anledning skrev Prigozjin et bev til formann i den russiske statsdumaen den russiske statsdumaenRusslands parlament, Vjatsjeslav Volodin, der han krevde at alle handlinger eller skrift som diskrediterer Wagner-soldater ble kriminalisert.

Tom Røseth påpeker at Prigozjin selv har kriminell bakgrunn knyttet til vinningskriminalitet.

Eksperten sier en viktig del av rekrutteringen til Wagner-gruppen dreier seg om æreskodeks – et kjent fenomen i russiske fengsler.

– Det kan også spille inn at disse straffedømte får en tilhørighet og en mulighet til å gjøre opp for seg, sier Røseth.

– Hvis det befester seg historier i russiske fengsler om vellykte seks måneder med påfølgende frigivelse om de verver seg til gruppen, så er det nok lett for å fokusere mer på gevinsten enn på den høye risikoen for å dø.