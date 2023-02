PÅ FERD OVER USA: Ballongen, da den ble kjent mens den fløy over rurale deler av Montana i forrige uke.

Amerikansk general: Klarte ikke stoppe kinesiske ballonger

Den kinesiske «spionballongen» er ikke den første som har fløyet over USA. President Biden har floker både på hjemmebane og utenlands å løse.

– Jeg kan si så mye at vi ikke klarte å oppdage de truslene.

Det sier general og øverstkommanderende for det nordamerikanske luftrommet Glen D. VanHerck ifølge Axios.

Han snakker om kinesiske «spionballonger», et tema som har fått enormt med oppmerksomhet den siste uken. Lørdag kveld ble den skutt ned etter å ha vært i amerikansk og canadisk luftrom i nesten en uke.

SIKKERHETSTOPPER: Arkivbilde av general Glen D. VanHerck (bak) og nåværende nasjonale sikkerhetsrådgiver John Kirby.

En amerikansk forsvarstopp sa i helgen at lignende ballonger fra Kina har fløyet over det amerikanske fastlandet fire ganger de siste årene, tre ganger under president Trump og en gang under Biden. Men aldri over så lang tid som den siste ballongen som ble skutt ned. Etterretningsinformasjonen om ballongene under Trump-regjeringen ble ikke kjent før etter at han hadde gått av som president.

VanHerck var ordknapp i sine uttalelser, men bekrefter altså at det samme har skjedd for ikke lenge siden, og at det ble funnet ut via etterretning i etterkant. Han omtaler det som en «kunnskapsglipp».

Ballongsaken har allerede skapt bølger både på hjemmebane og for relasjonene mellom Kina og USA, ihvertfall kortsiktig.

Utenriksminister Blinken utsatte et planlagt Kinabesøk etter hendelsen. Han ville blitt den frøste ministeren fra Biden-regjeringen som møter president Xi Jinping ansikt til ansikt.

Det hvite hus-talsmann for nasjonal sikkerhet, John Kirby, understreker at Blinkens reise er utsatt, og ikke avlyst.

President Joe Biden sier tirsdag natt at ballongsaken ikke ødelegger forholdet mellom Kina og USA.

Blinkens neste mulighet til å møte kinesiske representanter blir på en sikkerhetskonferanse i München senere i måneden, skriver AP. Dit skal også visepresident Kamala Harris, melder Reuters natt til tirsdag.

President Biden får også kraftig kritikk på hjemmebane for håndteringen av ballongsaken. Kongress-representant Darrell Issa fra California sier til Fox News at Biden-regjeringen «ydmyket USA for hele verden».

Det sier han etter å ha fått en briefing bak lukkede dører, som han mener ikke var spesifikk nok, ikke tilstrekkelig og som kun så bakover.

Biden-administrasjonen har også fått kraftig kritikk for at det tok så lang tid før man reagerte og skjøt ned ballongen som krenket amerikansk luftrom og dermed brøt internasjonale lover.

Kritikken kommer ikke kun fra opposisjonen. Den tidligere CIA-sjefen og forsvarsminister under demokraten Barack Obama, Leon Panetta, mener Biden burde handlet tidligere, og vist mer åpenhet overfor publikum.

– Pentagon sier det var fare med tanke på et eventuelt nedfall fra ballongen. På samme tid synes jeg vi burde handlet tidligere dersom man mistenkte at dette faktisk var en spionballong, sier han til CNN ifølge The Hill.