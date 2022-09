KIDNAPPET: Eliza Fletcher fanget opp av et overvåkingskamera under joggeturen fredag morgen.

Eliza Fletcher-drapet: Politiet møtt av «lukt av fordervelse»

Da politiet ankom det forlatte huset i Memphis ble de møtt av hjulspor i gresset og en «lukt av fordervelse». Kort tid senere fant de den kidnappede læreren og milliardkonsern-arvingen Eliza Fletcher (34) død på eiendommen.

Det kommer frem av rettsdokumenter i saken.

I søket etter den 34 år gamle jenteskolelæreren, som ble meldt kidnappet etter en joggetur grytidlig fredag morgen, tok politiet seg mandag til et fraflyttet hus på adressen 1666 Victor Street like sør for sentrum av den amerikanske byen Memphis.

I en oppkjørsel på baksiden av huset ble det klokken 17.07 gjort en grufull oppdagelse i kjølvannet av hjulsporene og den vonde lukten: levningene etter en død kvinne.

Huset ligger ikke langt fra der kidnappingen skjedde. Raskt gikk mistanken til at det kunne være Eliza Fletcher som var funnet drept.

Tirsdag kom bekreftelsen.

Samtidig ble siktelsen mot 38 år gamle Cleotha Abston-Henderson, som allerede lørdag ble pågrepet av politiet, utvidet fra kidnapping til også å gjelde drap.

I RETTEN: Cleotha Abston-Henderson møtte i retten tirsdag. SIKTET: Cleotha Abston-Henderson (38).

Oppsiktsvekkende DNA-treff

Allerede klokken 04.00 om morgenen var Fletcher, en ivrig jogger som blant annet har løpt maraton, ute på sin faste rute i Memphis. I tussmørket kjører en stor, svart SUV forbi henne. Bilen stopper og venter på at hun kommer løpende forbi.

En mann, som politiet mener er Abston-Henderson, løper så raskt mot henne, ifølge rettsdokumentene. Han tar tak i Fletcher og drar henne inn i bilen. Ifølge politiet skal hun – naturlig nok – ha kjempet imot.

Uten å lykkes.

I fire minutter står SUVen like etterpå parkert på en parkeringsplass.

Så kjører den bort.

Kort tid etter sykler en person forbi området. Han finner en mobiltelefon og et par sandaler. Etter å ha funnet ut hvem som eide telefonen leverte han begge deler til familien til Eliza Fletcher.

BILEN: Det var denne SUVen Fletcher ble dratt inn i.

De leverte det videre til politiet, som gjør en DNA-test av sandalene.

De får treff.

Et oppsiktsvekkende treff. Mannen DNAet tilhører er Cleotha Abston-Henderson. Han slapp ut av fengsel for bare to år siden. Der hadde han sittet siden han var 16 år.

Dømt for kidnapping.

Før det, bare 14 år gammel, gjennomførte han også en voldtekt.

Drapsmetode ukjent

Om tobarnsmoren Eliza Fletcher ble utsatt for voldtekt er foreløpig ikke kjent. Politiet sa tirsdag også at det var for tidlig å fastslå nøyaktig hvor og hvordan hun ble drept.

De avventet resultatene av obduksjonen og ikke minst avhør av siktede. Så langt hadde de ikke fått mye informasjon ut av ham.

BLE FUNNET HER: På baksiden av dette forlatte huset fant politiet Eliza Fletchers døde kropp.

Abston-Henderson vil bli fremstilt på nytt for retten onsdag. Nye detaljer kan komme frem da.

Statsadvokat Steve Mulroy ga på en pressekonferanse tirsdag sine kondolanser til Fletchers familie.

– Å miste noen som er så ung og vital er en tragedie i seg selv, men å oppleve at det skjer på denne måten, med en så meningsløs voldshandling, er umulig å forestille seg.

Uttalelse fra familien

Familien har på sin side bedt om ro. I en skriftlig uttalelse etter at det tirsdag var bekreftet at hun var funnet død skrev de håpet media og andre hadde forståelse for deres behov for å sørge i fred.

– Vi er sønderknust av dette meningsløse tapet. Liza var en stor glede for så mange, skriver familien, som håper hun vil bli husket for hvor spesiell hun var.

– Vi setter stor pris på all kjærlighet og støtte vi har mottatt. Vi er mer takknemlige enn vi kan få ordlagt til politiet for deres innsats for å finne Liza og for å sørge for at rettferdighet vil skjer mot personen som er ansvarlig for denne grusomme handlingen, fortsetter de.

Før hun ble funnet tilbudte familien over 500 000 kroner (50 000 dollar) for informasjon som kunne lede til at hun ble funnet.

Eliza Fletcher vokste opp i en velstående familie, og er potensiell arving til jernvarehandel-selskapet Orgill Inc. Selskapet har over 30 milliarder kroner i årlige salgsinntekter, ifølge egen hjemmeside.

Kilder: Fox News og CNN.