RØYKFULLT: Slik ser det ut i Bagdad fredag.

Nye demonstrasjoner utenfor Sveriges ambassade i Bagdad

Tusenvis av demonstranter samlet seg fredag utenfor den svenske ambassaden i Bagdad, dagen etter at den ble stormet i kjølvannet av koranbrenning i Sverige.

Ifølge Reuters krevde demonstrantene en slutt på diplomatiske relasjoner mellom Irak og Sverige, som følge av en koranbrenning i Stockholm tidligere denne uken. Torsdag tok demonstranter seg inn til selve ambassadebygningen.

Demonstrantene bar på portretter av en av Iraks mest innflytelsesrike politikere og geistlige, Muqtada al-Sadr, og ropte «ja til Koranen, Muqtada», skriver Reuters.

Bilder fra Bagdad fredag viser også at demonstrantene tråkker på Pride-flagg utenfor den svenske ambassaden, og nyhetsbyrået skriver at de ble satt fyr på.

Sadr skal ha oppfordret til store demonstrasjoner utenfor ambassaden samme dag som demonstranter tok seg inn i Sveriges ambassade, og også oppmanet sine følgere til å brenne Pride-flagg de neste dagene.

Ingen skadet

Det norske ambassadekontoret i Bagdad er samlokalisert med den svenske ambassaden i Bagdad, og VG fikk torsdag bekreftet at de to ansatte med norsk tilknytning var i trygghet.

– Vi er godt informert om situasjonen. Vårt ambassadepersonell befinner seg i sikkerhet, og UD er i løpende kontakt med dem, skrev Sveriges utenriksdepartementet i en epost til VG torsdag.

Ifølge AFPs fotograf på stedet var demonstrantene inne i ambassaden i rundt et kvarter torsdag, fram til sikkerhetsstyrker ankom stedet. Ingen ambassadeansatte ble skadd.

Sveriges ambassadør til Irak ble kalt inn på teppet og informert om Iraks store misnøye med at «den svenske regjeringen tillater at ekstremister får brenne en kopi av den hellige Koranen», skrev det iranske utenriksdepartementet på Twitter torsdag.

Fordømmer

Torsdag fordømte den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan koranbrenningen, melder nyhetsbyrået Anadolu Agency.

– Jeg vil at det skal være kjent at vi, Tyrkia, aldri vil bøye oss for provokasjonspolitikk eller trusselpolitikk, sa Erdogan.

– Vi vil til slutt lære de arrogante vestlige at det å fornærme hellige muslimer ikke er tankefrihet.

Jordan, Iran og De forente arabiske emirater har kalt inn den svenske ambassadøren på teppet som følge av onsdagens koranbrenning.

Tyrkia har holdt svenskene på pinebenken siden Sverige søkte Nato-medlemskap for vel ett år siden. Svenskene forventer at de får ja raskt.

Blant kravene som Tyrkia har rettet mot Sverige for å godkjenne søknaden, er å få bukt med koranbrenningene.

