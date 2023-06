Her har han nettopp

låst ambassaden I gaten utenfor

raser krigen Gjør han rett ved

å forlate sin post?

«Vi må få dere hit nå!»

De hadde en klar plan.

Men allerede noen få minutter etter at kampene bryter ut, blir det klart at planen ikke kan følges.

– Alt skjedde så voldsomt fort. Da vi hørte de første kamphandlingene, ba jeg med en gang sjåføren hente mine to norske kolleger hit, forteller Norges ambassadør til Sudan, Endre Stiansen.

Dersom de norske UD-ansatte i Sudan var i fare, skulle de samles ved ambassaden, som hadde godt vakthold og en sikret sone.

– Men innen sjåføren hadde kjørt bilen frem til porten, hadde vi fått krigen på dørstokken. Det var livsfarlig å bevege seg på gateplan.

Det er lørdag 15. april, og Sudan, ett av Afrikas største land, er i ferd med å rakne i full krig.

Klokken 09.25 hører Stiansen (61) den første eksplosjonen utenfor ambassadørboligen i hovedstaden Khartoum.

Det første smellet følges av flere eksplosjoner, og lyden av skarpe skudd i umiddelbar nærhet.

Stiansen ringer til ambassadesekretær Siri Birkeland, og en annen norsk ansatt som ikke vil bli navngitt i VG.

«Vi må få dere hit nå!», sier han.

Birkeland (31) rekker å ringe foreldrene og fortelle at hun skal evakueres til ambassaden.

Så kommer kontrameldingen: Det er for farlig.

– Jeg angret på den første telefonen, for rett etterpå måtte jeg ringe og fortelle at jeg ikke kunne hentes ut likevel, forteller Birkeland.

På Facebook forsøker hun å berolige venner og bekjente ved å legge ut en melding:

De første nyhetsmeldingene den lørdagen fortalte at det var regjeringshæren SAF og militsgruppen RSF som slåss mot hverandre.

Meldingene får omverden til å undre seg: Hva skjer egentlig i Sudan? SAF og RSF var jo allierte.

Endre Stiansen og Siri Birkeland forstår raskt alvoret.

Norge utgjør sammen med USA og Storbritannia den såkalte «troikaen» for Sudan. De norske diplomatene hadde fulgt opptrappingen fra innsiden.

– Vi deltok i forhandlingene mot en sivil overgangsregjering, og hadde kjent på den anspente følelsen og sett at antallet soldater i gatene økte, forteller Birkeland.

– Samtidig var det håp. Vi visste at det vanskeligste gjensto, men man var veldig nær en avtale, legger Stiansen til.

Heller ikke de stridende gruppene hadde forventet en så rask eskalering mot full krig, forklarer han.

I løpet av den første lørdagen kom det en hurtig opptrapping.

Jagerfly fløy lavt over byen. Fra bakken ble det skutt mot flyene med bakke-til-luft missiler.

Den tunge beskytningen vedvarte i flere dager, og gjorde det enda farligere for de ambassadeansatte, som ble fanget midt i kamphandlingene.

Stiansen opplevde det farligste angrepet noensinne mot en norsk ambassadebolig, da et missil traff bygningen.

– Jeg våknet av at vinduene ble smadret, og soverommet mitt fylt av knust glass, forteller han.

I et millisekund trodde han at han var i et telt på vidda i full storm, så skjønte han at det var trykkbølgen fra en eksplosjon.

Naborommet, der sønnen nylig hadde vært på besøk, ble truffet. Missilet gikk rett gjennom gulvet og ned på terrassen, der Stiansen pleide å holde sine møter.

Han måtte flytte fra residensen til ambassadebygningen, som var bedre sikret.

– Det var bare 30 meter unna, men med krig på alle kanter, føltes det langt, forteller han.

I sosiale medier oppdaterte Siri Birkeland slekt og venner:

«Jeg vil ikke rosemale noe. Det er fremdeles svært vanskelig og farlig i Khartoum», skrev hun på krigens andre dag.

På det tidspunktet hadde noe viktig skjedd – en amerikansk venninne søkte tilflukt sammen med henne.

Det hjalp å være to sammen. Men som kvinner var de særlig utsatt.

– Vi vet at seksuelle overgrep florerer i krig, og fikk høre om en ansatt i en hjelpeorganisasjon som ble forsøkt voldtatt.

En nabo som kunne se ned på huset, varslet ved flere anledninger om soldater som sto og ristet i ytterdøren.

– Vi hadde med oss en hammer og en kniv for å forsvare oss. Og forsøkte å forberede oss mentalt på at det verste kunne skje, forteller hun.

For ambassadør Endre Stiansen var noe av det vanskeligste at han ikke fikk hentet sine kolleger til ambassadebygningen.

– Det var en forferdelig situasjon. Tittelen er jo stasjonssjef, så man har ansvaret. Jeg måtte fokusere på det vi kunne gjøre.

Stiansen og Birkeland forsøkte å oppdatere seg på hver sin kant. Hjemme i Norge satt UD full krisestab.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok selv på flere av møtene, og fortalte VG at situasjonen var en av de mest alvorlige UD hadde opplevd.

Etter fem døgn midt i kamphandlingene ble Siri Birkeland og venninnen evakuert til et evakuert til et tryggere sted i Khartoum.

To døgn senere ble den tredje norske ambassadeansatte hentet ut fra sin bolig.

Og dagen etter det igjen, etter over en uke med harde kamper rundt seg, stengte Stiansen ned ambassaden og ble flyttet til en tryggere del av byen.

– Jeg var veldig usikker da jeg låste ned ambassaden. Jeg følte meg relativt trygg der, og måtte være helt sikker på at å forlate ambassaden ville øke sikkerheten.

– Det farligste i en krig er alltid å bevege seg. Det er da man er mest utsatt, forklarer han.

Søndag 23. april blir alle de tre norske UD-ansatte fløyet hjem til Norge.

De kommende dagene henter Forsvaret ut andre norske borgere, i en svært farlig operasjon.

Info Bakgrunn om krigen Krigsutbruddet i Sudan kom etter flere år med uroligheter: I 2019 ble diktator Omar al-Bashir avsatt etter en bølge av opptøyer som varte i månedsvis.

Landet fikk en sivil statsminister, men et militært «overgangsråd» beholdt i praksis makten.

De to gruppene som nå kjemper mot hverandre fordelte de viktigste posisjonene mellom seg.

Da de militære i 2021 skulle trekke seg helt ut av politikken, ble i stedet den sivile regjeringen avsatt.

Folket tok på nytt til gatene, men opptøyer ble brutalt slått ned

President Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren (SAF), er nå i full strid med hans tidligere nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder militsen RSF. Vis mer

Det som utløste krigen i april, var uenighet om hvordan militsen RSF skulle bli del av den regulære hæren SAF.

Og i realiteten ville ingen av de væpnede gruppene gi makten tilbake til de sivile, noe blant annet Norge hadde jobbet hardt for.

Begge grupper ledes av generaler som knyttes til grove brudd på menneskerettighetene.

– Var det naivt å tro at man kunne lykkes? Kanskje, men folket i Sudan har vist at de ønsker endring, og da må vi forhandle med dem som har makten, sier Stiansen.

De to diplomatene er begge innstilt på å dra tilbake til Sudan, dersom det lar seg gjøre på en trygg måte.

– Vi håper og jobber mot en varig våpenhvile. Den humanitære situasjonen er prekær, forklarer Siri Birkeland.

De siste månedene har det vært flere avtaler om våpenhvile. Men avtalene blir stadig brutt, og krigen har spredd seg til hele landet.

Kampene har skapt en enorm flyktningkrise.

Minst to millioner, trolig mange flere, er enten blitt flyktninger i naboland eller internt fordrevne i Sudan.

Etniske konflikter som lenge har preget landet, har blusset opp for fullt.

– Vi var klar over at det kunne bryte ut krig, men vi hadde ikke sett for oss at krigen skulle rase i Khartoum i mer enn to måneder. Krigen spredte seg raskt til andre deler av landet. Nå er situasjonen i delstaten Darfur verre enn noen gang, altså verre enn da folkemordet fant sted for 20 år siden, forteller Endre Stiansen.

– Kampene utløste et ragnarok for sivilsamfunnet i Sudan. Det er fare for at staten kollapser, sier ambassadøren.

– Målet er fortsatt å få de militære ut av politikken, men det er veldig langt frem, avslutter han.

Bildene under: General Abdel Fattah al-Burhan, sjef for hæren (SAF), og general Mohamed Hamdan Dagalo, som leder militsen RSF.

