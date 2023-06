Brann ved Apollo-hoteller – nordmenn kan måtte evakuere

Flere norske turister står i fare for å evakueres, etter at en brann brøt ut like ved to av Apollos hoteller på Rhodos i Hellas søndag kveld.

Flere greske medier melder om brannen, som skal være forårsaket av en brann i en motorsykkel.

Apollos kommunikasjonssjef Beatriz Rivera bekrefter at brannen er i nærheten av to av deres hoteller på Rhodos. VG har søndag kveld mottatt en rekke tips fra nordmenn som oppholder seg i nærheten.

Kim Skogland Pedersen er på ferie med sønnen sin, og gjest på et leilighetshotell som er rammet.

– Vi kom i dag, så det ble litt av en start, sier han på telefon fra Rhodos.

Pedersen forteller at alle gjestene først ble evakuert fra rommene og samlet i resepsjonsområdet. Etter hvert skal gjestene ha blitt flyttet til en strand ved hotellet, forteller han.

– Vi fikk bare grabbet med oss passene, resten ligger på rommet.

Liberal skriver at det er sterk vind i området, og brannen ligger i nærheten av hoteller og boliger, men at disse ikke er direkte truet. Pedersen forteller at vindretningen gjør at det er mye røyk og aske ved hotellet.

– Vi lukter brannen godt inne på hotellet her, det er mye røyk som blåser rett inn mot oss. Det er litt spesiell stemning, folk blir litt urolige, sier han.

Rivera i Apollo sier det ikke er uvanlig at hotellgjester flyttes mot havet for å se om det er nødvendig å evakuere hele hotellet eller bare flytte gjestene på rom nærmere havet for å unngå røyk.

– Vi venter på informasjon fra lokale myndigheter. Hvis de mener vi må evakuere gjør vi det. Vi må følge situasjonen nøye, sier kommunikasjonssjef i Apollo Beatriz Rivera.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post