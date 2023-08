Serverte Beef Wellington med giftig sopp – de tidligere svigerforeldrene døde

Australske Erin Patterson (48) inviterte familien på lunsj. Én uke senere er tre av gjestene døde og én kritisk skadet på sykehus.

Kortversjonen Tre personer er døde og en kritisk syk etter at de spiste Beef Wellington med giftig sopp.

Det var Erin Patterson (48) fra Leongatha i Australia som serverte dem retten. Hun er nå mistenkt av politiet, men hevder selv at hendelsen var et uhell. Vis mer

Den 29. juli i byen Leongatha i Australia serverte Patterson retten Beef Wellington Beef WellingtonKlassikeren Beef Wellington består av indrefilet bakt inn i sprø butterdeig. som inneholdt det som viste seg å være giftig grønn fluesopp.

Hennes tidligere svigerforeldre Don og Gail Patterson (70) og Gails søster Heather Wilkinson (66) døde den 4. og 5. august, altså en knapp uke etter lunsjen.

Heathers ektemann Ian Wilkinson (68) ligger fremdeles på sykehus og er kritisk syk.

Det skriver blant annet Australske ABC News.

– Knust

Vertinnen er mistenkt i saken. Hun leverte tirsdag en uttalelse til politiet der hun hevder at det hele var et uhell.

– Jeg er ekstremt stresset og overveldet av dødsfallet til mine kjære, skriver hun i uttalelsen som først ble gjengitt av ABC News.

– Jeg blir knust av tanken på at disse soppene kan ha bidratt til sykdommen mine kjære ble utsatt for. Jeg ønsker å gjenta at jeg ikke hadde noen grunn til å skade disse personene, som jeg var så glad i.

Patterson skriver at hun kjøpte to ulike typer sopp, den ene fra et supermarked og en tørket variant fra en asiatisk matbutikk.

Dagen etter lunsjen spiste barna til Patterson samme Beef Wellington, men fordi de ikke liker sopp hadde hun tatt bort soppen.

Også eksmannen Simon Patterson var invitert til lunsjen, men kunne ikke delta.

Erin Patterson ble selv lagt inn på sykehus to dager etter lunsjen.

Politiet: Kan være uhell

Politiet har ransaket hjemmet til Patterson og beslaglagt en rekke gjenstander for å teste etter giftige sopper, skriver CNN.

Drapsetterforsker Dean Thomas sier at Patterson fremdeles er mistenkt i saken fordi hun laget måltidet, ifølge den australske avisen The Age.

Samtidig sier han at politiet er åpne for at dødsfallene kan skyldes forgiftning ved et uhell.

Kastet sopptørker

I uttalelsen innrømmer Patterson at hun kastet en sopp- og frukttørker etter lunsjen, og at hun hadde løyet til politiet da hun sa den ble kastet før måltidet.

Hun forklarer at hun kastet sopptørkeren fordi hun fikk panikk da eksmannen spurte henne om det var den hun hadde brukt til å forgifte foreldrene hans.

Les også: Slik lager du Beef Wellington - uten giftig sopp.

