ENSLIG: Det 100 år gamle huset er det eneste i rekken.

Huset overlevde katastrofebrannen: − Ser ut som det var redigert inn

Ett enkelt hus står tilsynelatende uskadet igjen langs sjøkanten etter brannen som herjet på Maui i Hawaii.

Kortversjonen En katastrofal brann rammet øya Maui i Hawaii for to uker siden. 114 mennesker er bekreftet omkommet og rundt 850 mennesker savnet etter brannen.

Ett enkelt hvitt hus med rødt tak står tilsynelatende uskadet igjen etter brannen.

Eierne av huset er usikre på hvordan huset har overlevd, men har nylig renovert huset – dette kan ha reddet det. Vis mer

– Vi begynte å gråte, sier husets eier Trip Millikin til Honolulu Civil Beat etter at han så bildet og forsto at huset fortsatt sto.

Bildet av det hvite huset med det røde taket har gått viralt etter den katastrofale brannen som rammet Maui i Hawaii for to uker siden.

114 mennesker er bekreftet omkommet og rundt 850 mennesker er fortsatt savnet etter brannen.

Alle hus i nabolaget er brent ned til grunnen, med unntak av huset til Millikin.

Aktiver kart

– Naboer mistet alt

Ifølge Los Angeles Times har flere spurt om bildet er ekte.

– Det ser ut som det var redigert inn, sier Millikin.

Han sier at både han og kona kjenner på skyldfølelse over at huset overlevde. Kona Dora Atwater Millikin, sier til Los Angeles Times at de mistet naboer i brannen.

– Og naboer mistet alt.

Hun forstår ikke hvordan huset fortsatt står.

– Det er et hundre prosents trehus, det er ikke brannsikkert eller noe, sier hun.

Totalrenovert

Paret var på tur til Massachusetts da brannen rammet øya, og var sikre på at huset deres hadde brent ned.

De kjøpte det hundre år gamle huset i 2021, og totalrenoverte det. Dette kan muligens være årsaken til at huset fortsatt står.

Under renovasjonen byttet de taket til ståltak, dette skal være mer brannsikkert. I tillegg fjernet paret plantene som vokste langs veggen, og omringet huset med småstein, skriver Honolulu Civil Beat.

Michael Wara, direktør for Climate and Energy Policy Program ved Stanford Wood Institute for the Environment, sier til mediebyrået at det sannsynligvis er steinene som betydde mest.

Han sier folk i brannbransjen ofte snakker om en «nullsone» rundt hus, som i stor grad avgjør om hus brenner ned. Å ikke ha noe som kan ta fyr halvannen meter fra huset kan hjelpe stort.

– Huset vil bli en base for oss alle

Det er usikkert når paret kan dra tilbake, men da planlegger de å åpne huset for alle i nabolaget.

– La os gjenoppbygge dette sammen. Huset vil bli en base for oss alle. La oss bruke det, sier han.

– Mange har dødd. Så mange mennesker har mistet alt, og vi trenger å passe på hverandre, sier Dora Atwater Millikin til Los Angeles Times.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post