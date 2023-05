GIKK IKKE: Politiet kjøpte ikke at det var Boris Johonson de hadde stanset mistenkt for fyllekjøring. Førerkortet skulle angivelig være gyldig til år 3000.

Pågrep mann med forfalsket Boris Johnson førerkort

Da nederlandsk politi stanset en ukrainsk mann mistenkt for fyllekjøring, viste det seg at han hadde et førerkort med navn og bilde av Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson.

Men selv om fødselsdatoen var korrekt, gikk ikke politiet på limpinnen, skriver avisen The Guardian.

Det falske førerkort skulle angivelig være utstedt i 2019 og gyldig helt til år 3000.

En talsperson for politiet, Thijs Damstra, opplyser at en bil krasjet inn i en stolpe i den nord-nederlandske byen Groningen rett etter midnatt søndag. Bilen var forlatt, men politiet ble fortalt at føreren sto på en bro like ved.

– Personen hadde ikke id og nektet å ta en utåndingsprøve, sier Damstra.

Den 35 år gamle mannen ble pågrepet og da politiet undersøkte bilen fant de det noe spesielle førerkortet.

– Politiet fant et falskt førerkort tilhørende Boris Johnson, sier Damstra.

Mannen som ble pågrepet bor i den lille byen Zuidhorn, vest for Groningen.

– Meg bekjent var ikke den virkelige Boris Johnson i Nederland på dette tidspunktet, sier Damstra.

Politiet kunne ikke si hvor det falske førerkortet er laget, men Kysia Hekster, som tidligere var Moskva-korrespondent for statlig nederlandsk TV, tvitret at falske førerkort lett kan kjøpes i turistbutikker i Ukraina.

