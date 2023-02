Soldaten

KRIGEN I UKRAINA

VG ved fronten: Skarpskytterne

MARHANETS, UKRAINA (VG) På langbordet står snitter, frukt og tallerkener som bugner av kjøttpålegg og grønnsaker. På veggene henger malerier av eventyrslott, vakre fjell og grønne skoger.

Et titalls familiemedlemmer smiler og tar bilder med mobiltelefonene sine. I midten står den 24 år gamle soldaten Valentin og hans kjære Nadia og gir hverandre et varmt kyss.

Utenfor raser krigen.

VG er ved storelven Dnipros bredder. Dette er den såkalte null-sonen, ingenmannsland mellom russiske og ukrainske styrker. Her rammer raketter og bomber daglig.

Inn døren til bryllupslokalene, sammen med flere medsoldater, kommer «Chechen» (49) med en blomsterbukett i hånden. Han er leder for et av områdene ved elven – og en gruppe soldater – som jevnlig utfører oppdrag bak fiendens linjer.

Men akkurat nå tar de en pause fra krigens alvor for å feire kamerat og medsoldat Valentin.

Bruden er lykkelig. Men samtidig vil ikke uroen slippe tak i henne. Snart skal hennes mann tilbake til kampene.

– Jeg forstår at det er hans plikt å beskytte Ukraina. Men hvert minutt venter jeg på telefon fra han. Og svarer han ikke når jeg ringer, blir jeg veldig bekymret, forteller 21 år gamle Nadia.

Brudgommen Valentin er ukrainsk soldat, og gruppen han er med i består av skarpskyttere, skarpskyttere,En soldat som har spesialkompetanse på skarpskyttergevær og disipliner tilknyttet strategisk og taktisk utnyttelse av våpenet. Krever utdanning blant annet innen skyting på lang avstand, oppklaring og overvåkning. speidere og mineryddere. Her tjenestegjør både ukrainske soldater og fremmedkrigere fra Georgia som har vervet seg til hæren i Ukraina.

Skarpskytternes gruppe vokter Dnipros bredder, og utfører rekognoseringsoppdrag for å avsløre russiske stillinger. Valentin møtte Nadia for tre måneder siden.

– Vi lever i en tid der denne dagen fort kan være den siste.

– Derfor er det ingen grunn til å vente med å gifte seg, sier han.

Mens Valentin og Nadia blir værende igjen i byen Marhanets for å feire den store dagen, haster «Chechen» og medsoldatene hans videre. Valentin skal få oppleve hverdagen og ekteskapet i tre døgn, før han må tilbake i tjeneste.

VG følger «Chechen» og de andre bilene på vei mot en av posisjonene til gruppen. Lysene på bilene skrus av. Hvert kjøretøy må holde minst 50 meter avstand i tilfelle angrep.

Her er elven Dnipro en oppdemmet innsjø. På den andre siden ligger Zaporizjzja atomkraftverk, hvor russiske stryker har utplassert bombekastere og rakettbatterier.

De tok kontrollen over Europas største kjernekraftverk i mars i fjor, og på mandag opplyste det statlige ukrainske atomselskapet Energoatom at 600 nylig mobiliserte russiske soldater holder til i Zaporizjzja atomkraftverk.

Innsjøen er dekket med tykk is. Det betyr at faren for at russere skal ta seg over er stor. Mens de i høst brukte båter, kan de nå ta seg over den frosne innsjøen til fots.

Det er en av gruppens aller viktigste oppgaver: Å beskytte denne mange mil lange linjen mot russisk infiltrasjon og angrep.

– Vi er jegere. Og vi jakter på de russiske soldatene.

49 år gamle «Chechen» er selv en av flere skarpskyttere. Nesten daglig er de ute på oppdrag, enten det er for å spane, finne russiske posisjoner eller angripe og tilintetgjøre stillinger.

– I 2012 var jeg i Russland der jeg deltok i en konkurranse for skarpskyttere, som jeg vant. Da var vi venner, vi utvekslet navn og telefonnumre.

– Jeg kunne aldri se for meg at vi til slutt ville ligge på hver vår side i en krig og se på hverandre gjennom kikkertsiktene våre, sier han.

Hans mor er fra Tsjetsjenia, men flyttet til Ukraina og giftet seg med en ukrainsk mann. «Chechen» vokste opp i Dnipro, jobbet som sikkerhetsvakt og underviste politi og nasjonalgarden i selvforsvar før krigen brøt ut.

Vi er fremme ved tilholdsstedet deres. Huset de låner og bor i har vid utsikt over innsjøen. Vi får ikke lov til å fotografere bygningen eller området rundt. Avsløres posisjonen deres, vil russerne angripe raskt.

På veggene henger ukrainske og georgiske flagg. Og en varmepumpe som gjør livet til soldatene noe mer komfortabelt. Her ligger det pistoler og maskingevær, rifler og ammunisjon.

Fra alarmen går har de seks sekunder på seg til å komme seg i trygghet. Det er tiden det tar fra de hører smellet når russerne fyrer av en granat, til den lander her. Kjelleren brukes som bomberom.

– Denne siden av innsjøen rammes av russiske angrep daglig, forteller «Chechen».

– Enkelte ganger treffer granatene noen få meter fra huset vi bor i.

Denne dagen er det foreløpig rolig. Soldatene slapper av i sofaen, pusser våpen og ser på sine mobiler. Noen rydder i utstyret sitt. Vinduer er dekket til med tepper og papp. Flere av rutene er knust eller sprukket etter nedslag fra russiske granater.

I denne boligen holder flere georgiske fremmedkrigere til.

– Fremmedkrigere som kommer hit er veldig motivert, men de er ikke godt nok forberedt på hva som venter dem. Vi tok imot 30 fremmedkrigere, men de aller fleste blir sent vekk. Nå er det fem georgiere igjen som jobber som mineryddere, forteller «Chechen».

De har ideologiske grunner til å kjempe side om side med ukrainere. Og de har selv erfaring med hva Russland kan gjøre. På 1990-tallet var konflikten om Abkhasia AbkhasiaAbkhasia krevde selvstendighet i 1992. Det førte til konflikt med georgiske styrker, som til slutt trakk seg ut. Våpenhvile i 1994 og FN-styrker frem til 2009 førte ikke til noen løsning. Russland har anerkjent selvstyret til Abkhasia. og Sør-Ossetia Sør-OssetiaSør-Ossetia brøt ut fra Georgia i 1992 og krevde, med Russlands støtte, selvstendighet i 2008. Georgia gikk inn med styrker og Russland svarte. De to landene signerte fredsavtale som fastslo at russiske styrker skulle trekkes ut. Russland anerkjenner Sør-Ossetia som selvstendig stat., som da lå i Georgia, i full gang. Ukraina tok imot georgiske flyktninger og sendte egne soldater dit. I 2008 gikk Russland inn i Sør-Ossetia med full kraft.

– Nå bidrar vi slik Ukraina hjalp oss den gangen. Vi har to mål: Først frigjøre Ukraina og deretter få Russland ut av vårt Georgia, sier 45 år gamle Beso.

Skarpskytterne i denne gruppen har et problem.

Det er ikke noe nytt. Ukrainske myndigheter har bedt Europa om hjelp til denne utfordringen siden første dag av konflikten.

Skytterne bruker stort sett våpen som ble utviklet for over 100 år siden. Det gjør at de ikke kan ligge på like lang avstand som om de hadde hatt moderne våpen. De bruker den russisk produserte Mosin – Nagant riflen Mosin – Nagant riflenEn fem-skudds russisk militærrifle med internt magasin. Utviklet mellom 1882 og 1891. Til tross for alderen, brukes den i konflikter den dag i dag. .

– Siden de fleste av oss bruker Mosin-riflen, kan vi ikke ligge på lenger distanse enn 800 meter. Det gjør oss utsatt. Russerne er utstyrt med bedre våpen.

En av hans kolleger tar frem det aldrende våpenet. Legger kinnet mot kolben og viser hvordan det brukes.

– Men vi klarer å gjennomføre oppdragene, så våre russiske motstandere skjelver nok enda mer i buksene om vi får tak i mer moderne våpen, sier «Chechen».

Han forteller at når de angriper stillinger så skyter russerne tilbake med alt de har av våpen.

De jakter på ham. Fordi han er skarpskytter.

Han pakker ut sitt eget våpen på et av bordene i stuen. Det er en moderne rifle, som gjør at han kan ligge på avstander opp til 1500 meter.

– Vi er profesjonelle drapsmenn. Man må være klare til å eliminere en trussel til enhver tid.

– Vi som soldater har monopol på å drepe – det er sannheten.

«Chechen» sier de vet hvorfor de gjør dette, og at de snakker mye sammen om dilemmaene de kan komme i. Motivasjon er den største forskjellen mellom en soldat og en drapsmann, mener han.

Han har ikke har lov til å si noe om hvor mange russiske soldater han eller gruppen hans har drept. Oppdragene de gjennomfører skal heller ikke avsløres, siden russisk etterretning kan bruke alle typer opplysninger til sporing.

Men både «Chechen» og hans kolleger tenker på hva det vil si å se på en person gjennom kikkertsiktet og så avfyre et dødelig skudd.

– Jeg har ingen følelser når jeg sikter mot fienden. Jeg tenker kun på målet – som er fienden. Og en fiende er ikke en person for meg, sier han.

De er klare til å lide, de er forberedt på tap. Soldatene ved denne posisjonen ved Dnipro sier de gjør det for barna, for landet sitt og fordi de ser på Ukraina som en del av Europa.

– Jeg tror at de som har suksess er de som gjennomfører oppgavene – og som kommer tilbake med alle i gruppen. Vi er avhengige av hverandre, at speiderne som holder utkikk gjør jobben sin og at skytterne gjør jobben sin.

Landskapet utenfor er som et gedigent, hvitt hav. Tåken er tett. Innsjøen og himmelen går i ett. Det gjør det vanskelig for russerne å avfyre bombekasterne sine.

Nylig avslørte den ukrainske siden spor etter russiske soldater i snøen som hadde lagt seg på isen. Kommandanten deres bestemte at de skulle skrive et par beskjeder til de russiske soldatene ved sporene deres:

«Putin er en brukt kondom» og «Putin er en idiot».

– Når de russiske spotterne spotterneEn spotter jobber ofte i par med skarpskytter. Vedkommende observerer og korrigerer ilden og skytteren avfyrer ofte på instruks fra observatøren. på andre siden så teksten på isen, begynte de å bombe stedet. Samtidig bombet de i stykker isen og dermed også muligheten for å krysse til fots, forteller «Chechen».

– Det viktigste våpenet vårt er hjernen vår.

Snart begynner solen å titte frem fra tåken. Sikten blir bedre.

Så får «Chechen» en telefon.

VG får beskjed om å forlate stedet med en gang. Noen grunn gis ikke. I full fart kjører vi ut fra frontlinjeområdet og inn til byen Marhanets.

Svaret skal vi få neste dag:

Russiske styrker satte i gang bombing av området med en gang sikten ble bedre. En rekke granater landet i nabobyen Nikopol. Ingen omkom denne gangen, men flere hus ble ødelagt.

For «Chechen» og hans gruppe soldater, betyr det nye oppdrag i dette som ligner mer og mer på en utmattelseskrig. Om tre dager må også nygifte Valentin tilbake til frontlinjen, og ut i kamp. Mens Nadia vil sitte hjemme og vente på at han ringer henne.

Anton Kudinov bidro i felt til denne reportasjen.