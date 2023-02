Stoltenberg om «spionballong»: Kina trapper opp etterretningsaktiviteter

Beijing følger nøye med på det Russland foretar seg i Ukraina, advarer Nato-generalsekretæren. Ifølge USAs utenriksminister er det observert kinesiske overvåknings-ballonger over alle fem kontinenter.

USA har allerede delt informasjon med allierte, om den kinesiske ballongen som det amerikanske luftforsvaret skjøt ned utenfor USAs østkyst tidligere denne uken.

– Vi analyserer vrakrestene. Det vil komme mer kunnskap de nærmeste dagene, sa utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington onsdag kveld norsk tid.

Stoltenberg sier ballongen – som USA hevder ble brukt av det kinesiske militæret for spionasje – bekrefter et mønster av kinesisk oppførsel.

Forsvarsalliansen må være forberedt på den «konstante trusselen» av kinesisk etterretning, advarte Stoltenberg.

Ifølge Nato-generalsekretæren har Kina trappet opp sine etterretningsaktiviteter i Europa. Han advarte også om at Beijing følger nøye med på det som skjer i Ukraina.

– Det som skjer i Europa i dag kan skje i Asia i morgen, sa Stoltenberg med henvisning til at «Kina truer Taiwan».

Mye av konferansen gikk med til å snakke om viktigheten av å fortsette å støtte Ukraina i kampen mot russiske invasjonsstyrker.

STÅR SAMMEN: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken ga hverandre gjensidig ros for stødig lederskap under pressekonferansen onsdag.

Storbritannia med ny pakke

USAs utenriksminister Blinken ville ikke love umiddelbar støtte til at Ukraina skal få vestlige kampfly, etter et møte med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington onsdag kveld.

– Vi vil fortsette å vurdere deres behov, og hva som er mest effektiv støtte, sa Blinken.

Storbritannia har onsdag kunngjort at de vil starte opplæring av ukrainske piloter i å håndtere vestlige kampfly i fremtiden.

Stoltenberg kommenterte ikke det nye britiske programmet for pilot-opplæring under pressekonferansen.

Ba om «vinger for frihet»

Men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil ha mer enn opplæring fra britene:

– Jeg ber dere og verden med disse enkle men så viktige ordene: Kampfly til Ukraina. Vinger for frihet, sa Zelensky i sin tale til det britiske parlamentet, ifølge New York Times.

Den russiske ambassaden i London advarte britene om å sende kampfly til Ukraina, og sa det ville få «militære og politiske konsekvenser for det europeiske kontinentet, og hele verden», ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass, sitert av Reuters.

ALLIERTE: Storbritannias statsminister Rishi Sunak tok imot ukrainas president Volodymyr Zelenskyj onsdag.

Zelenskyj begynte onsdag en ny sjarmoffensiv i Europa i for å sanke støtte i krigen mot russiske invasjonsstyrker, og reiser videre til Paris for å møte den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Dette er den ukrainske presidentens andre store, kjente utenlandsreise siden Russland invaderte Ukraina 24. februar i fjor.

Stoltenberg sa det var ingen tegn til at den russiske presidenten Vladimir Putin ønsket fred.

– Tvert i mot, ser det ut til at Kreml forbereder nye offensiver i Ukraina, sa Stoltenberg.

– Hvis Putin vinner, vil det være en tragedie for Ukraina, men det vil også være farlig for oss alle, fordi det vil sende en beskjed til Putin og alle andre militærregimer at når de bruker styrke, kan de oppnå målene sine.

PROTESTERTE: Demonstranter utenfor det svenske konsulatet i Istanbul 22. januar etter en Koran-brenning i Sverige.

Stoltenberg og Blinken brukte også tid på å snakke om viktigheten av å inkludere Sverige og Finland i Nato-alliansen.

Utvidelsen forhindres av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som har sagt landet vil motsette seg Sveriges medlemskap så lenge den svenske regjeringen tillater Koran-brenning.

Stoltenberg sa Finland og Sverige allerede er på vei til å inkluderes i den militære infrastrukturen.

– Det er utenkelig at allierte ikke vil handle hvis Finland eller Sverige blir presset, sa Stoltenberg.