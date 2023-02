Objekt ble skutt ned over Alaska

Et objekt har blitt skutt ned over Alaska, etter at USAs president Joe Biden beordret det, opplyser Det hvite hus.

Det melder Reuters.

Objektet ble skutt ned av jagerfly «den siste timen».

Det har så langt ikke kommet noe informasjon om hva slags objekt det er snakk om, men i følge Det hvite hus er objektet mye mindre enn den kinesiske ballongen som nylig ble skutt ned.

New York Times skriver at objektet ble skutt ned etter ordre fra president Joe Biden. Ifølge John Kirkby, pressetalsmann i Det hvite hus, ble objektet skutt ned ved den nordøstre delen av Alaska, nær Canada.

– Vi vet ikke om det var et bemannet eller ubemannet objekt, sier Kirby på en pressekonferanse nå fredag kveld, men han legger til at piloten i jagerflyet mener den ikke var bemannet.

– Vi vet ikke hvem som eier dette objektet, sier Kirby.

Han forteller at de ble gjort oppmerksomme på objektet torsdag kveld amerikansk tid.

Det hvite hus opplyser at objektet befant seg i 40 000 fots høyde og at det kunne ha vært en trussel mot sivil luftfart. Objektet skal ha blitt skutt ned nær den nordøstre grensen av Alaska, ikke langt fra Canada.

Det hvite hus sier at Pentagon vil komme med flere detaljer senere fredag kveld, norsk tid.

Det var sist lørdag at USAs forsvarsdepartement opplyste at et amerikansk fly hadde skutt ned en kinesisk ballong med et missil.

Amerikansk etterretning har det siste året utviklet helt nye metoder for å oppdage kinesiske spion-ballonger, opplyser seks uavhengige kilder til CNN.

Dette skjedde seks nautiske mil utenfor kysten. De største amerikanske mediene omtaler ballongen som en «spionballong», mens Kina har hevdet at det var en sivil værballong.

Nedskytingen av spion-ballongen har også skapt problemer i forholdet mellom USA og Kina.

Opprinnelig skulle USAs utenriksminister Antony Blinken reise til Beijing for første gang siden covid-19-pandemien. Men da ballongen dukket opp, ble det planlagte besøket avlyst.

Saken oppdateres.